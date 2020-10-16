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16 жовтня 2020, пʼятниця, 12:59 21
Суспільство 2020-10-16T17:15:04+03:00
Українські Новини
У Києві збільшилася смертність від коронавірусу. Дані про захворюваність за районами

У Києві збільшилася смертність від коронавірусу. Дані про захворюваність за районами

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Києві, Захворюваність на коронавірус
Коронавірус. Фото: pexels
Коронавірус. Фото: pexels

У п'ятницю, 15 жовтня, кількість хворих на коронавірусну інфекцію у порівнянні з 14 жовтня збільшилася на 455 осіб до 29 412, померлих - на 22 до 557.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"За минулу добу в Києві виявили ще 455 хворих на коронавірус. Померли 22 людини. Всього коронавірус забрав життя 557 киян. Підтверджених випадків захворювання COVID-19 на сьогодні в столиці вже 29 412", - повідомив Кличко.

Захворіли 261 жінка у віці від 18 до 94 років, 163 особи у віці від 18 до 87 років, 15 дівчаток від 2 до 16 років, а також 16 хлопчиків від 2 до 17 років.

Серед захворілих також 17 медиків.

У лікарні столиці за добу госпіталізовано 82 пацієнти, інші знаходяться на самоізоляції вдома під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 189 осіб.

Всього коронавірус подолали 10 475 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу зафіксовано в Оболонському районі - 88, Дарницькому - 64 і Подільському - 52 випадки.

Як повідомляли Українські Новини, після переведення до "червоної зони" з 19 жовтня, Васильків і Бориспільський район Київської області обмежать торгівлю.

Тим часом в Європейському союзі заявили про готовність допомогти Україні з отримання вакцини від COVID-19.

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У Києві збільшилася смертність від коронавірусу. Дані про захворюваність за районами
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