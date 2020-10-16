Майже у всіх школах Київської області почалися осінні канікули

95,5% шкіл в Київській області станом на п'ятницю, 16 жовтня, пішли на осінні канікули у той час, як Київ вирішив не переносити дату початку канікул

Про це повідомила на брифінгу директор департаменту охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації Олена Єфименко, передають Українські Новини.

"Станом на сьогодні на канікули пішли 606 комунальних установ, тобто 95,5%", - сказав він.

Єфименко також заявила, що частина шкіл піде на канікули з 19 жовтня.

За її словами, в деяких освітніх установах місцеві органи прийняли рішення не переносити канікули через низький рівень захворюваності учнів і вчителів.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 13 жовтня 38 з 774 шкіл у Київській області перебували на дистанційній формі навчання через коронавірус.

Раніше Кабінет Міністрів установам середньої освіти рекомендує встановити осінні канікули з 15 до 30 жовтня, а університетам - проводити дистанційне навчання з 15 жовтня до 15 листопада.

Тим часом 15 жовтня кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні становить 5 992 до 287 231, кількість померлих від захворювання - на 106 осіб до 5 408.

Крім того, в Київській області кількість хворих на коронавірусну інфекцію збільшилася на 229 осіб до 12 207, померлих - на 4 до 261.

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