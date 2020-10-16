підписатися на розсилку
28.05 28.5
32.85 33.45
˟
  • Новини
  • Політика
  • В Офісі президента порахували, скільки людей потребують медичної марихуани
16 жовтня 2020, пʼятниця, 13:02 13
Політика 2020-10-16T15:00:03+03:00
Українські Новини
В Офісі президента порахували, скільки людей потребують медичної марихуани

В Офісі президента порахували, скільки людей потребують медичної марихуани

Ольга Фандорина
Марихуана, Володимир Зеленський, медична Марихуана, Каннабіс
Марихуана. Фото: pixabay
Марихуана. Фото: pixabay

За підрахунками, медичних препаратів на основі канабісу, легалізація якого є одним з питань опитування в день місцевих виборів, потребують понад 2 млн українців

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.

 

ОПИТУВАННЯ:
Дайте відповідь на питання Зеленського онлайн не чекаючи виборів

"За попередніми підрахунками, не менше двох мільйонів українців мають потребу саме в таких препаратах. Якщо, зрозуміло, ми хочемо дбати про належну якість їх життя ... Наголошуємо: йдеться тільки про препарати медичного характеру, які необхідні людям, що переживають тяжкий  системний біль, вкрай тривожні й депресивні стани, посттравматичний стресовий розлад, в тому числі й після фронту", - сказано в ньому.

Офіс зазначає, що лікувальні препарати на основі канабісу доступні в Канаді, Австралії, США, Польщі, Новій Зеландії, Литві та інших країнах.

"Конопля без наркотичного ефекту може використовуватися як ефективний і легкий  знеболювальний. Що особливо важливо для людей з онкологічними захворюваннями... Також застосування медичної марихуани в державах, які це вже дозволили, демонструє її ефективність при депресіях, посттравматичному стресовому розладі, що важливо для військовослужбовців, які повертаються додому з війни. Активно використовується група препаратів і при низці інших тяжких станів і захворювань", - сказано в повідомленні.

Офіс також зазначає, що опоненти ідеї легалізації канабісу в медичних цілях побоюються поширення наркотичних речовин під виглядом медпрепаратів, але запевняє, що держава повинна нівелювати такий ризик.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс Президента підтверджує, що анонсоване Президентом Володимиром Зеленським опитування виборців на дільницях в день місцевих виборів, 25 жовтня, не буде мати юридичних наслідків.

Також Разумков передбачає, що анонсоване Президентом Володимиром Зеленським опитування в день місцевих виборів 25 жовтня, пройде в форматі exit-poll.

Більше новин про: Марихуана Володимир Зеленський медична Марихуана Каннабіс

У Києві дві сотні людей пройшли "Конопляним маршем...
"Слуга народу" має намір врегулювати держконтроль ...
У Нідерландах через коронавірус закрили всі школи ...
Зеленський озвучив три останні запитання опитуванн...
У Києві збільшилася смертність від коронавірусу. Дані про захворюваність за районами
В Україні відновили список країн "червоної" і "зеленої" зони
Новини
Громадські організації розкритикували ініціативу Зеленського провести всеукраїнське опитування 17:12
Ігор Терехов розповів, як Харків підготувався до введення "червоної" карантинної зони 16:40
У Кличка виділили 1,3 млн гривень на дезінфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту на виборчі дільниці 16:28
На ремонті даху лише одного будинку крадуть пів мільйона гривень, — Кучеренко 16:27
На виборах в Одеську облраду в ОПЗЖ, "Слуги народу" і "Довіряй справам" виріс рейтинг у жовтні 16:22
більше новин
Уряд повинен передати субвенції з Фонду боротьби з COVID-19 на місцевий рівень, – кандидатка від БЮТ 13:31
Марина Порошенко закликала столичну владу закупити школярам та вчителям Києва електронні планшети 14:24
На ремонті даху лише одного будинку крадуть пів мільйона гривень, — Кучеренко 16:27
"ЗА МАЙБУТНЄ" заявляє про повернення політичних репресій часів Януковича 12:06
Ігор Терехов розповів, як Харків підготувався до введення "червоної" карантинної зони 16:40
більше новин
7 000 медичних працівників звільнилися в Києві за минулі півроку, - Рубан 19:28
Дайте відповідь на питання Зеленського онлайн, не чекаючи виборів 07:05
Байден визначив пріоритети щодо допомоги Україні в разі перемоги на президентських виборах у США 09:26
За минулу добу бойовики відкривали вогонь поблизу Авдіївки, Водяного та Новомихайлівки 10:23
Опитування Зеленського оплатять меценати, - Кравчук 11:05
більше новин
В Івано-Франківську продовжить працювати громадський транспорт, ТРЦ і дитсадки, незважаючи на "червону зону"
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok