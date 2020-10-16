В Офісі президента порахували, скільки людей потребують медичної марихуани

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.

"За попередніми підрахунками, не менше двох мільйонів українців мають потребу саме в таких препаратах. Якщо, зрозуміло, ми хочемо дбати про належну якість їх життя ... Наголошуємо: йдеться тільки про препарати медичного характеру, які необхідні людям, що переживають тяжкий системний біль, вкрай тривожні й депресивні стани, посттравматичний стресовий розлад, в тому числі й після фронту", - сказано в ньому.

Офіс зазначає, що лікувальні препарати на основі канабісу доступні в Канаді, Австралії, США, Польщі, Новій Зеландії, Литві та інших країнах.

"Конопля без наркотичного ефекту може використовуватися як ефективний і легкий знеболювальний. Що особливо важливо для людей з онкологічними захворюваннями... Також застосування медичної марихуани в державах, які це вже дозволили, демонструє її ефективність при депресіях, посттравматичному стресовому розладі, що важливо для військовослужбовців, які повертаються додому з війни. Активно використовується група препаратів і при низці інших тяжких станів і захворювань", - сказано в повідомленні.

Офіс також зазначає, що опоненти ідеї легалізації канабісу в медичних цілях побоюються поширення наркотичних речовин під виглядом медпрепаратів, але запевняє, що держава повинна нівелювати такий ризик.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс Президента підтверджує, що анонсоване Президентом Володимиром Зеленським опитування виборців на дільницях в день місцевих виборів, 25 жовтня, не буде мати юридичних наслідків.

Також Разумков передбачає, що анонсоване Президентом Володимиром Зеленським опитування в день місцевих виборів 25 жовтня, пройде в форматі exit-poll.

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