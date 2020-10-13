Офіс Президента підтверджує відсутність юридичних наслідків опитування 25 жовтня

Офіс Президента підтверджує, що анонсоване Президентом Володимиром Зеленським опитування виборців на дільницях в день місцевих виборів, 25 жовтня, не буде мати юридичних наслідків.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.

"Наголошуємо, що опитування, яке пропонується провести 25 жовтня, на відміну від референдуму, як це визначено для референдуму Конституцією, не матиме прямих юридичних наслідків ", - сказано в ньому.

Офіс додав, що таке опитування "дасть можливість кожному громадянину висловитися про те, що дійсно важливо для суспільства".

"Щоб на рівні всієї держави можна було засвідчити громадську думку без його коригування різними заангажованими "експертами" і політиками з більш ніж 20-річним стажем маніпуляції народними очікуваннями. Тобто держава ставить прямі запитання суспільству й отримує прямі відповіді без посередників ", - сказано в повідомленні.

Потребу в такій формі Офіс пояснює тим, що "політику державної реєстрації повинен визначати народ, а не ті, у кого достатньо медійного впливу і грошей".

Водночас Офіс нічого не пояснив про те, хто саме буде проводити опитування і підраховувати результат, чиїм коштом це буде відбуватися, якою буде вибірка і які будуть питання.

Як повідомляли Українські Новини, Центральна виборча комісія не має інформації про анонсований Зеленським опитуванні 25 жовтня і не привернути до його організації та проведенню.

Громадянська мережа "Опора" заявляє, що таке опитування не може бути законно проведено в приміщеннях для голосування, а в разі проведення на вулиці - не матиме юридичних наслідків.

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