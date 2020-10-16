У Київській області два райони обмежать торгівлю через "червону зону" епідбезпеки

Про це йдеться в повідомленні Київської облдержадміністрації, передають Українські Новини.

"На території Василькова і Бориспільського району забороняється: ... приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торговельного та побутового обслуговування населення, крім: торгівлі харчовими продуктами, паливом, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням та посадковим матеріалом", - йдеться в повідомленні.

Водночас дозволена торгівля і надання послуг громадського харчування з адресним доставлянням замовлень.

На зазначених територіях також забороняється: відвідування навчальних закладів, крім спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів; приймання відвідувачів закладами культури (крім "автоконцерту"), кінотеатрами (крім "автокінотеатрів") та іншими розважальними закладами.

Як повідомляли Українські Новини, за результатами перерозподілу карантинних зон з 12 жовтня Київ переведений з "жовтої зони" епідемічної небезпеки в "помаранчеву", Суми - з "помаранчевої" в "червону", також в "червоній зоні" залишився Канів (Черкаська область).

Тим часом Кабінет Міністрів подовжив до кінця 2020 року адаптивний карантин, а також посилив обмеження та критерії готовності до ослаблення карантину.

Крім того, за минулу добу, 15 жовтня, приріст хворих на коронавірус встановив черговий антирекорд – кількість хворих на коронавірус збільшилася на 5 062 до 281 239, кількість померлих від захворювання - на 73 особи до 5 302.

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