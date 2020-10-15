Київ залишається в "помаранчевій" карантинній зоні. Сім обласних центрів потрапляють в "червону"

В процесі засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було вирішено, що з 00:00 19 жовтня Харків, Івано-Франківськ, Полтава, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці та Чернігів включені в "червону зону" епідемічної небезпеки, Суми залишилися в цій же зоні, а Київ залишився в "помаранчевої".

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов повідомив у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

У "червону зону" також потрапили Васильків і Бориспільський район Київської області.

Оновлені карантинні зони. Фото: Telegram Олег Немчінов

Як повідомляли Українські Новини, з 12 жовтня до 18 жовтня діяв попередній зональний розподіл, в якому Київ було переведено з "жовтої зони" епідемічної небезпеки в "помаранчеву", Суми - з "помаранчевої" в "червону", також в "червоній зоні" залишився Канів (Черкаська область).

Також Кабінет Міністрів подовжив до кінця 2020 року адаптивний карантин, а також посилив обмеження й змінив критерії готовності до ослаблення карантину.

Відтепер під забороною проведення масових заходів за участю понад 50 осіб в "зеленій зоні", 30 осіб - в "жовтій", 20 - в "помаранчевій", робота ресторанів та інших закладів громадського харчування з 22:00 до 7:00, проведення спортивних заходів з глядачами, за винятком міжнародних змагань та матчів.

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