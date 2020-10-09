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  • Київ переходить в "помаранчеву" зону карантину, Суми - в "червону": Україна оновила зони карантину
09 жовтня 2020, пʼятниця, 19:14 19
Політика 2020-10-09T21:00:03+03:00
Українські Новини
Київ переходить в "помаранчеву" зону карантину, Суми - в "червону": Україна оновила зони карантину

Київ переходить в "помаранчеву" зону карантину, Суми - в "червону": Україна оновила зони карантину

Ольга Фандорина
Карантин, Україна, Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин в Україні, Адаптивний карантин, червона зона, помаранчева зона, зональний карантин, карантинне зонування
Карантин. Фото: Pexels
Карантин. Фото: Pexels

За результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Київ переведений з "жовтої зони" епідемічної небезпеки в "помаранчеву", Суми - з "помаранчевої" в "червону", також в "червоній зоні" залишився Канів (Черкаська область) у той час, як з 5 жовтня діє оновлене зонування.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов повідомив у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

Нове зонування почне діяти з 00:00 12 жовтня.

Тернопіль перейшов з "червоної зони" в "помаранчеву", також в "помаранчевій зоні" залишилися Вінниця, Луцьк, Дніпро, Ужгород, Івано-Франківськ, Львів, Миколаїв, Полтава, Харків, Хмельницький, Чернівці.

З "жовтої зони" в "помаранчеву" переведені Житомир, Одеса, Рівне, Черкаси та Чернігів.

До "помаранчевої зони" також віднесені Васильків, Обухів, Ірпінь, Фастів, Бориспільський та Києво-Святошинський райони Київської області.

В "жовтій зоні" залишилися Запоріжжя і Херсон.

Як повідомляли Українські Новини, цього тижня (28 вересня-2 жовтня) правоохоронці склали 54 протоколи про порушення правил карантину ресторанами, кафе, магазинами та ринками в Києві.

Крім того, керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт прогнозує, що в найближчі місяці кількість нових випадків коронавірусної інфекції в Україні може скласти 7-9 тис. на день.

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Київ переходить в "помаранчеву" зону карантину, Суми - в "червону": Україна оновила зони карантину
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