Київ переходить в "помаранчеву" зону карантину, Суми - в "червону": Україна оновила зони карантину

За результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Київ переведений з "жовтої зони" епідемічної небезпеки в "помаранчеву", Суми - з "помаранчевої" в "червону", також в "червоній зоні" залишився Канів (Черкаська область) у той час, як з 5 жовтня діє оновлене зонування. Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов повідомив у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини. Нове зонування почне діяти з 00:00 12 жовтня. Тернопіль перейшов з "червоної зони" в "помаранчеву", також в "помаранчевій зоні" залишилися Вінниця, Луцьк, Дніпро, Ужгород, Івано-Франківськ, Львів, Миколаїв, Полтава, Харків, Хмельницький, Чернівці. З "жовтої зони" в "помаранчеву" переведені Житомир, Одеса, Рівне, Черкаси та Чернігів. До "помаранчевої зони" також віднесені Васильків, Обухів, Ірпінь, Фастів, Бориспільський та Києво-Святошинський райони Київської області. В "жовтій зоні" залишилися Запоріжжя і Херсон. Як повідомляли Українські Новини, цього тижня (28 вересня-2 жовтня) правоохоронці склали 54 протоколи про порушення правил карантину ресторанами, кафе, магазинами та ринками в Києві. Крім того, керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт прогнозує, що в найближчі місяці кількість нових випадків коронавірусної інфекції в Україні може скласти 7-9 тис. на день.