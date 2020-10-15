В Україні знову більш як п'ять тисяч нових хворих на COVID-19 за добу

За минулу добу, 14 жовтня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні знизилася на 9,5%, нових летальних випадків - на 31,8%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 5 062 до 281 239, кількість померлих від захворювання - на 73 особи до 5 302 порівняно з попередньою добою, 13 жовтня. Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини. Згідно з ним, станом на ранок 15 жовтня в Україні зареєстровано 281 239 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 302 летальних, 119 650 осіб одужало. За добу зафіксовано 5 062 нових випадки захворювання, одужало 951 особа, померло 73 людини. Таким чином, 14 жовтня показник нових хворих за добу був вище, ніж осіб, які одужали, - 5 062 проти 951. Кількість активних хворих (хворі без урахування осіб, які одужали, і померлих) на ранок 15 жовтня становило 156 287 осіб, що на 2,7% більше порівняно з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (28 957), Харківській (26 913) та Львівській областях (23 806). Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 7 941 випадок; Волинська область — 10 320 випадків; Дніпропетровська область — 9 834 випадки; Донецька область — 6 491 випадок; Житомирська область — 9 130 випадків; Закарпатська область — 11 305 випадків; Запорізька область — 6 012 випадків; Івано-Франківська область — 15 955 випадків; Кіровоградська область — 1 440 випадків; м. Київ — 28 957 випадків; Київська область — 11 978 випадків; Львівська область — 23 806 випадків; Луганська область — 2 125 випадків; Миколаївська область — 5 207 випадків; Одеська область — 17 511 випадків; Полтавська область — 5 226 випадків; Рівненська область — 15 186 випадків; Сумська область — 7 983 випадки; Тернопільська область — 16 700 випадків; Харківська область — 26 913 випадків; Херсонська область — 2 195 випадків; Хмельницька область — 9 684 випадки; Чернівецька область — 17 004 випадки; Черкаська область — 6 157 випадків; Чернігівська область — 6 179 випадків. Кількість хворих на ковід станом на 15 жовтня. Інфографіка: РНБО Як повідомляли Українськi Новини, сьогодні почався 218-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19, у той час, як Кабмін заборонив проведення неміжнародних спортивних заходів з глядачами.