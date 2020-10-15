В Україні знову більш як п'ять тисяч нових хворих на COVID-19 за добу

За минулу добу, 14 жовтня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні знизилася на 9,5%, нових летальних випадків - на 31,8%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 5 062 до 281 239, кількість померлих від захворювання - на 73 особи до 5 302 порівняно з попередньою добою, 13 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 15 жовтня в Україні зареєстровано 281 239 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 302 летальних, 119 650 осіб одужало.

За добу зафіксовано 5 062 нових випадки захворювання, одужало 951 особа, померло 73 людини.

Таким чином, 14 жовтня показник нових хворих за добу був вище, ніж осіб, які одужали, - 5 062 проти 951.

Кількість активних хворих (хворі без урахування осіб, які одужали, і померлих) на ранок 15 жовтня становило 156 287 осіб, що на 2,7% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (28 957), Харківській (26 913) та Львівській областях (23 806).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 7 941 випадок;

Волинська область — 10 320 випадків;

Дніпропетровська область — 9 834 випадки;

Донецька область — 6 491 випадок;

Житомирська область — 9 130 випадків;

Закарпатська область — 11 305 випадків;

Запорізька область — 6 012 випадків;

Івано-Франківська область — 15 955 випадків;

Кіровоградська область — 1 440 випадків;

м. Київ — 28 957 випадків;

Київська область — 11 978 випадків;

Львівська область — 23 806 випадків;

Луганська область — 2 125 випадків;

Миколаївська область — 5 207 випадків;

Одеська область — 17 511 випадків;

Полтавська область — 5 226 випадків;

Рівненська область — 15 186 випадків;

Сумська область — 7 983 випадки;

Тернопільська область — 16 700 випадків;

Харківська область — 26 913 випадків;

Херсонська область — 2 195 випадків;

Хмельницька область — 9 684 випадки;

Чернівецька область — 17 004 випадки;

Черкаська область — 6 157 випадків;

Чернігівська область — 6 179 випадків.

Кількість хворих на ковід станом на 15 жовтня. Інфографіка: РНБО

Як повідомляли Українськi Новини, сьогодні почався 218-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19, у той час, як Кабмін заборонив проведення неміжнародних спортивних заходів з глядачами.

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