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15 жовтня 2020, четвер, 09:05 37
Суспільство 2020-10-15T13:15:07+03:00
Українські Новини
В Україні знову більш як п'ять тисяч нових хворих на COVID-19 за добу

В Україні знову більш як п'ять тисяч нових хворих на COVID-19 за добу

Надежда Комендантова
Коронавірус, Covid-19, кількість хворих, ковід
Коронавірус. Фото: Kerch.one
Коронавірус. Фото: Kerch.one

За минулу добу, 14 жовтня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні знизилася на 9,5%, нових летальних випадків - на 31,8%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 5 062 до 281 239, кількість померлих від захворювання - на 73 особи до 5 302 порівняно з попередньою добою, 13 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 15 жовтня в Україні зареєстровано 281 239 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 302 летальних, 119 650 осіб одужало.

За добу зафіксовано 5 062 нових випадки захворювання, одужало 951 особа, померло 73 людини.

Таким чином, 14 жовтня показник нових хворих за добу був вище, ніж осіб, які одужали, - 5 062 проти 951.

Кількість активних хворих (хворі без урахування осіб, які одужали, і померлих) на ранок 15 жовтня становило 156 287 осіб, що на 2,7% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (28 957), Харківській (26 913) та Львівській областях (23 806).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 7 941 випадок;
  • Волинська область — 10 320 випадків;
  • Дніпропетровська область — 9 834 випадки;
  • Донецька область — 6 491 випадок;
  • Житомирська область — 9 130 випадків;
  • Закарпатська область — 11 305 випадків;
  • Запорізька область — 6 012 випадків;
  • Івано-Франківська область — 15 955 випадків;
  • Кіровоградська область — 1 440 випадків;
  • м. Київ — 28 957 випадків;
  • Київська область — 11 978 випадків;
  • Львівська область — 23 806 випадків;
  • Луганська область — 2 125 випадків;
  • Миколаївська область — 5 207 випадків;
  • Одеська область — 17 511 випадків;
  • Полтавська область — 5 226 випадків;
  • Рівненська область  —  15 186 випадків;
  • Сумська область — 7 983 випадки;
  • Тернопільська область —  16 700 випадків;
  • Харківська область — 26 913 випадків;
  • Херсонська область — 2 195 випадків;
  • Хмельницька область — 9 684 випадки;
  • Чернівецька область — 17 004 випадки;
  • Черкаська область — 6 157 випадків;
  • Чернігівська область — 6 179 випадків.

Кількість хворих на ковід станом на 15 жовтня. Інфографіка: РНБОКількість хворих на ковід станом на 15 жовтня. Інфографіка: РНБО

Як повідомляли Українськi Новини, сьогодні почався 218-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19, у той час, як Кабмін  заборонив проведення неміжнародних спортивних заходів з глядачами.

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