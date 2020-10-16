Офіс президента за скорочення кількості депутатів Ради через децентралізації

Офіс Президента підтримують одне з питань, яке мають намір поставити на опитуванні 25 жовтня, ініційованому Володимиром Зеленським про скорочення кількості депутатів Верховної Ради до 300 . В ОПУ вважають це виправдано в умовах децентралізації.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента, передають Українські Новини.

"В Україні відбулася глибока реформа децентралізації. Це означає, що на місця було передано як більше повноважень, так і істотно більше фінансових можливостей для їх реалізації. Відповідно, після зміни балансу між центральною і місцевою владою виникла потреба і в більшій концентрації професіоналізму на рівні національного парламенту. Звична для нас кількість народних депутатів України занадто велика... 300 народних обранців - абсолютно виправдана кількість депутатів з урахуванням нового адміністративно-територіального устрою країни", - сказано в ньому.

Офіс вважає, що через скорочення кількості мандатів зросте конкуренція за них, це позитивно позначиться на якості представництва інтересів виборців і парламент стане більш професійним.

Офіс нагадав, що в серпні 2019 Президент Володимир Зеленський на виконання своєї передвиборної програми ініціював законопроєкт про внесення змін до Конституції, яким передбачено зменшення кількості депутатів до 300.

Документ отримав позитивний висновок Конституційного суду і був прийнятий в першому читанні.

Водночас Офіс визнає, що прийняти його в цілому тільки силами фракції "Слуга народу" не вийде, оскільки необхідно не менше ніж 300 голосів.

На думку Офісу, опитування громадян, в тому числі з цього питання, 25 жовтня, має остаточно переконати політиків підтримати цю ініціативу.

Як повідомляли Українськi Новини, Зеленський заявив, що в день місцевих виборів, 25 жовтня, задасть виборцям 5 питань, щоб зробити так, як вони вирішать: чи варто ввести довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах; чи варто ввести на Донбасі вільну економічну зону; чи варто скоротити парламент до 300 депутатів; чи варто легалізувати медичний канабіс для зменшення болю тяжкохворих; чи варто підняти на міжнародному рівні питання виконання зобов'язань за Будапештським меморандумом.

Офіс Президента підтвердив, що опитування не матиме юридичних наслідків.



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