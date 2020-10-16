Рубль перед вихідними впав. Курс російської нацвалюти на 16 жовтня

Сьогодні, 16 жовтня, середній курс покупки рубля впав у порівнянні з курсом попередньої доби на 2 копійки й становить 3,30 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля знизився на 3 копійки й становить 3,77 гривні за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 16 жовтня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,30 3,77 Максимальний 3,60 5,00 Мінімальний 2,50 3,60

Як повідомляли Українські Новини, в Україні курс валют в 2021 році досягне більш як 30 гривень за долар. Такий прогноз дають різні експерти.

Тим часом 13 жовтня курс української гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 1 коп. в четвер знизився на 2 коп. до 28,33 UAH/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 19,33% з 23,74 UAH/USD до 28,33 UAH/USD.

Також Національний банк України знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16-18 жовтня, на 2,01 коп. до 28,3365 UAH/USD.

Зазначається, що сьогодні, 16 жовтня, в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара станом на 9:30 знизився у порівнянні з 15 жовтня на 0,61 коп. до 28,4341 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 1,30 коп. до 28,2334 UAH/USD.

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