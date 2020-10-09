Долар перевалить за 30. Економісти озвучили прогноз курсу валют

Як пише сайт ТСН.ua.

За даними аналітика Alpari Максима Пархоменка, підсумком минулого тижня (28 вересня - 4 жовтня, - ред.) Стало зниження курсу гривні на міжбанку на 15 копійок: до 28.38 гривень за долар. Вранці 5 жовтня на відкритті торгів гривня була вже на позначці в 28.40.

"За підсумками минулого тижня купити долари ми можемо в середньому за 28.35-28.45 гривень, продати за 28.10-28.20. Внаслідок чого за тиждень зелений додав в ціні на близько 10 копійок", - розповідає Пархоменко.

На його думку, на цьому тижні (5 жовтня - 11 жовтня, - ред.) Зниження курсу гривні триватиме. "НБУ не уповільнює темпи падіння гривні, а умов, які могли б розгорнути рух курсу, на горизонті немає. Тому ми цілком можемо легко зберегти поточну динаміку, до кінця тижня перевищити рівень в 28.50 гривень за долар", - говорить аналітик.

Директор аналітичної групи Da Vinci AG Анатолій Баронін також вважає, що курс гривні буде знижуватися. І на це впливають кілька факторів: зміна керівництва Нацбанку, дії уряду і вплив олігархів. А ось місцеві вибори ніяк на курс не впливатимуть, переконаний експерт.

"МВФ був зацікавлений в утриманні курсу, оскільки це стабільність золотовалютного резерву і гарантія того, що Україна зможе розраховуватися як за зовнішніми, так за внутрішніми боргами. Зараз ми бачимо, що і уряд, і нове керівництво Нацбанку не зацікавлені в цьому, оскільки йде жорстка трата золотовалютного резерву. І такими темпами до весни ми будемо мати більше як 30 гривень за долар", - прогнозує Баронін.

А це, як він зазначив, вплине на життя звичайних громадян, так станеться різке підвищення цін. "Закупівля імпорту - валюта оплата за газ - це теж валюта. Всі ціни поповзуть вгору. Як тільки курс піде різко вгору, він викличе обвал, оскільки всі почнуть страхуватися. Бізнес почне закладати велику ціну, щоб застрахувати прибуток. І навіть люди, не підприємці, будуть намагатися страхувати зарплати і заощадження, скуповуючи валюту. Ми це проходили в 2013 році. І це призводило до того, що курс різко зростав", - розповів Анатолій Баронін.

За його даними, з початку цього року курс зріс вже на 18 відсотків. "Ми йшли до позначки в 30 гривень за долар з тих пір, поки Крим окупували, почалися військові дії. Економіку просаджували. Зараз ринок більш-менш переналаштований. Але те, що відбувається з курсом - наслідок саботажу, оскільки витрачати золотовалютний резерв зараз, в умовах, коли потрібно віддавати борги, - це шкідництво. це все позначиться на звичайних українцях, які будуть ходити в магазини, отримувати зарплату", - упевнений аналітик.

На його думку, основна причина зростання курсу валют - вплив олігархів на політику Нацбанку і уряд. "Зараз МВФ практично не впливає на Нацбанк. Досить страшно за майбутнє економіки", - говорить Баронін.

Інший експерт, керуючий партнер інвесткомпанії Capital Times Найман Ерік теж вважає, що курс долара піде вгору. За його прогнозом, наступного року американська валюта буде коштувати більше як 30 гривень. "Один з факторів - великий бюджетний дефіцит", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу долара для платіжних карток станом на 10:30 знизився у порівнянні з 7 жовтня на 2,64 коп. до 28,4736 UAH/USD.

Крім того, українці продовжують здавати валюту.

Також курс долара в Україні може знову перейти психологічну позначку в 29 гривень за долар.



Тим часом міжнародні резерви у вересні різко скоротилися. У вересні вони зменшилися на 8,7% з урахуванням проходження періоду пікових боргових виплат за зовнішніми зобов'язаннями держави.

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