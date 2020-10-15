Перед вихідними долар виріс, а євро впав в ціні, – офіційний курс від НБУ

Національний банк України знизив офіційний курс гривні , що встановлюється ним на 16-18 жовтня, на 2,01 коп. до 28,3365 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 15 жовтня, на 6,83 коп. до 28,3164 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,6193 1 долар США 28,3365 1 швейцарський франк 31,0010 10 єн 2,6933 10 російських рублів 3,6275

Як повідомляли Українські Новини, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 2,62 коп. до 28,4339 UAH/USD, курс купівлі — підвищився на 3,16 коп. до 28,2170 UAH/USD.

Також курс продажу долара для платіжних карток підвищився у порівнянні з 13 жовтня на 2,81 коп. до 28,4717 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 2,55 коп. до 28,1361 UAH/USD.

Крім того, аналітик розповів, що в Україні курс валют у 2021 році досягне більш як 30 гривень за долар.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини