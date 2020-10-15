Перед вихідними долар виріс, а євро впав в ціні, – офіційний курс від НБУ

Національний банк України знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16-18 жовтня, на 2,01 коп. до 28,3365 UAH\/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини. У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 15 жовтня, на 6,83 коп. до 28,3164 UAH\/USD. Офіційні курси гривні до іноземних валют: Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,6193 1 долар США 28,3365 1 швейцарський франк 31,0010 10 єн 2,6933 10 російських рублів 3,6275 Як повідомляли Українські Новини, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 2,62 коп. до 28,4339 UAH\/USD, курс купівлі — підвищився на 3,16 коп. до 28,2170 UAH\/USD. Також курс продажу долара для платіжних карток підвищився у порівнянні з 13 жовтня на 2,81 коп. до 28,4717 UAH\/USD, курс купівлі - підвищився на 2,55 коп. до 28,1361 UAH\/USD. Крім того, аналітик розповів, що в Україні курс валют у 2021 році досягне більш як 30 гривень за долар.