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15 жовтня 2020, четвер, 17:18 10
Економіка 2020-10-15T19:00:03+03:00
Українські Новини
Перед вихідними долар виріс, а євро впав в ціні, – офіційний курс від НБУ

Перед вихідними долар виріс, а євро впав в ціні, – офіційний курс від НБУ

Кира Молчанова
НБУ, Курс НБУ, курс долара, курс євро, курс гривні, Офіційний курс
Гроші. pixabay.com
Гроші. pixabay.com

Національний банк України знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16-18 жовтня, на 2,01 коп. до 28,3365 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 15 жовтня, на 6,83 коп. до 28,3164 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,6193
1 долар США 28,3365
1 швейцарський франк 31,0010
10 єн 2,6933
10 російських рублів 3,6275

Як повідомляли Українські Новини, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 2,62 коп. до 28,4339 UAH/USD, курс купівлі — підвищився на 3,16 коп. до 28,2170 UAH/USD.

Також курс продажу долара для платіжних карток підвищився у порівнянні з 13 жовтня на 2,81 коп. до 28,4717 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 2,55 коп. до 28,1361 UAH/USD.

Крім того, аналітик розповів, що в Україні курс валют у 2021 році досягне більш як 30 гривень за долар.

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