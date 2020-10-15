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15 жовтня 2020, четвер, 11:00 8
Економіка 2020-10-15T13:00:04+03:00
Українські Новини
Рубль подорожчав в обмінниках. Курс російської нацвалюти на 15 жовтня

Рубль подорожчав в обмінниках. Курс російської нацвалюти на 15 жовтня

Надежда Комендантова
Курс валют, курс рубля, руб грн, Курс рубля до гривні
Курс рубля 15 жовтня. Фото: pixabay
Курс рубля 15 жовтня. Фото: pixabay

У четвер, 15 жовтня, середній курс купівлі рубля зріс на 2 копійки і становить 3,32 гривні за 10 рублів в порівнянні з курсом рубля до гривні у вівторок, 13 жовтня.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля не змінився і становить 3,80 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на четвер, 15 жовтня:

  10 російських рублів
  Купівля продаж
середній 3,32 3,80
Максимальний 3,62 5,00
мінімальний 2,50 3,64

Як повідомляли Українські Новини, в четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився в порівнянні з 13 жовтня на 2,62 коп. до 28,4339 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 3,16 коп. до 28,2170 UAH/USD.

Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним  на 15 жовтня, на 6,83 коп. до 28,3164 UAH/USD.

Раніше експерти дали прогноз курсу долара на 2021 рік. Партнер інвесткомпанії Capital Times Найман Ерік вважає, що курс долара піде вгору. За його прогнозом, наступного року американська валюта буде коштувати більше 30 гривень.

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