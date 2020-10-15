Курс гривні на міжбанку знизився на 2 коп. до 28,33 UAH/USD

У четвер, 13 жовтня, курс української гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 1 коп. в четвер знизився на 2 коп. до 28,33 UAH/USD у той час, як минулого тижня Національний банк в шість разів скоротив продаж валюти

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 28,32-28,34 UAH/USD, потім котирування виросли до 28,34-28,35 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 28,32-28,34 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 19,33% з 23,74 UAH/USD до 28,33 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк України знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16-18 жовтня, на 2,01 коп. до 28,3365 UAH/USD.

Також курс продажу долара для платіжних карток підвищився у порівнянні з 13 жовтня на 2,81 коп. до 28,4717 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 2,55 коп. до 28,1361 UAH/USD.

Крім того, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 2,62 коп. до 28,4339 UAH/USD, курс купівлі — підвищився на 3,16 коп. до 28,2170 UAH/USD.

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