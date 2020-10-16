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16 жовтня 2020, пʼятниця, 10:43 9
Економіка 2020-10-16T12:30:03+03:00
Українські Новини
Долар і євро перед вихідними обвалилися. Курс валют на 16 жовтня

Долар і євро перед вихідними обвалилися. Курс валют на 16 жовтня

Анна Рудык
Курс валют, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс долара. Фото: pixabay
Курс долара. Фото: pixabay

У п'ятницю, 16 жовтня, в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара станом на 9:30 знизився у порівнянні з 15 жовтня на 0,61 коп. до 28,4341 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 1,30 коп. до 28,2334 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс покупки євро знизився на 13,77 коп. до 32,8713 UAH/EUR, курс продажу знизився на 22,51 коп. до 33,3253 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 28,2334 28,4341 32,8713 33,3253 3,30 3,80
Максимальний 28,3600 28,5500 33,0600 33,5700 3,60 5,00
Мінімальний 28,0500 28,3500 32,4700 33,1000 2,65 3,63

Як повідомляли Українські Новини, в Україні курс валют в 2021 році досягне більш як 30 гривень за долар. Такий прогноз дають різні експерти.

Тим часом 13 жовтня курс української гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 1 коп. в четвер знизився на 2 коп. до 28,33 UAH/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 19,33% з 23,74 UAH/USD до 28,33 UAH/USD.

Крім того, Національний банк України знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16-18 жовтня, на 2,01 коп. до 28,3365 UAH/USD.

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