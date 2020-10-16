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16 жовтня 2020, пʼятниця, 10:34 11
Силові структури 2020-10-16T12:15:03+03:00
Українські Новини
В.о.голови САП Грищук за вересень заробив більше, ніж Венедіктова

В.о.голови САП Грищук за вересень заробив більше, ніж Венедіктова

Надежда Комендантова
Максим Грищук, САП, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, зарплата чиновників
Максим Грищук. Фото: centernews.com.ua
Максим Грищук. Фото: centernews.com.ua

Виконуючий обов'язки глави спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук, який заявляв, що не переїжджав би на державну дачу для проживання, отримав заробітну плату за вересень склала 111 528 гривень.

Про це йдеться у відповіді Офісу генерального прокурора на запит Українських Новин.

Оклад Грищука склав 75 ​​672 гривні.

Зарплата вказана з урахуванням надбавок, доплат, премій.

При цьому не вказано, яку суму Грищук отримав після утримання податків і зборів.

Як повідомляли Українські Новини, виконуючим обов'язки спеціалізованого антикорупційного прокурора призначений Максим Грищук замість звільненого сьогодні Назара Холодницького.

Раніше Грищук поки не прийняв рішення про участь в конкурсі на посаду керівника Антикорупційної прокуратури. Він не виключив своєї участі в конкурсі, однак порадив дочекатися офіційного оголошення початку конкурсу.

Тим часом генеральний прокурор Ірина Венедіктова, як і вказано в договорі, з'їхала з державної дачі в "Пущі-Водиці".

Також у вересні Венедіктова отримала заробітну плату розміром 108 246 гривень.

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