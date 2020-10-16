В.о.голови САП Грищук за вересень заробив більше, ніж Венедіктова

Виконуючий обов'язки глави спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук, який заявляв, що не переїжджав би на державну дачу для проживання , отримав заробітну плату за вересень склала 111 528 гривень.

Про це йдеться у відповіді Офісу генерального прокурора на запит Українських Новин.

Оклад Грищука склав 75 ​​672 гривні.

Зарплата вказана з урахуванням надбавок, доплат, премій.

При цьому не вказано, яку суму Грищук отримав після утримання податків і зборів.

Як повідомляли Українські Новини, виконуючим обов'язки спеціалізованого антикорупційного прокурора призначений Максим Грищук замість звільненого сьогодні Назара Холодницького.

Раніше Грищук поки не прийняв рішення про участь в конкурсі на посаду керівника Антикорупційної прокуратури. Він не виключив своєї участі в конкурсі, однак порадив дочекатися офіційного оголошення початку конкурсу.

Тим часом генеральний прокурор Ірина Венедіктова, як і вказано в договорі, з'їхала з державної дачі в "Пущі-Водиці".

Також у вересні Венедіктова отримала заробітну плату розміром 108 246 гривень.

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