Венедіктова з'їхала з держдачі в "Пущі-Водиці"

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, як і вказано в договорі , з'їхала з державної дачі в "Пущі-Водиці". Про це Українським Новинам повідомили в Офісі генпрокурора.

"Так, вона переїхала, як і обіцяла", - сказали у відомстві.

При цьому, там не уточнили, куди Венедіктова переїхала і як давно вона вже не живе в "Пущі-Водиці".

Як повідомляли Українські Новини, комплекс відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами відмовився назвати вартість наданої в користування генерального прокурора Ірини Венедиктової державної резиденції, проте запевнив, що оплата за проживання відповідає фактично використаній площі.

Також Гео Лерос, депутат Верховної Ради, повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, що Венедіктова живе в комплексі відпочину "Пуща-Водиця".

Раніше було відомо, що генеральна прокурорка Ірина Венедіктова на користування державним житлом уклала три договори, термін дії останнього з яких завершився 13 вересня. Однак пізніше з "Пущі-Водиці" розповіли, що договір, укладений з Венедіктовою діє до 11 жовтня.

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