Грищук поки не прийняв рішення про участь в конкурсі на посаду керівника САП

Виконуючий обов'язки глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук поки не прийняв рішення про участь в конкурсі на посаду керівника Антикорупційної прокуратури.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"Конкурс ще не оголошений, але я думаю, що це буде питання декількох днів. Потримайте інтригу", - сказав він.

Він не виключив своєї участі в конкурсі, однак порадив дочекатися офіційного оголошення початку конкурсу.

Також він повідомив, що читав у ЗМІ про те, що фаворитом влади на посаду керівника САП може бути керівник парламентського комітету з правової політики, депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Костін, однак не впевнений, що його оберуть.

Грищук вважає, що керівником САП повинен бути незаангажована, незалежна людина, яка зможе приймати рішення відповідно до законодавства, незалежно від того, наприклад, яке прізвище знаходиться в документі-підозрі.

Як повідомляли Українськi Новини, Верховна Рада затвердила склад представників парламенту в комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад в Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі.

Також 21 серпня Ірина Венедиктова звільнила Назара Холлодніцкого.

Раніше в посольстві США повідомили, що подальша підтримка України з боку США і ЄС буде залежати від прозорості проведеного конкурсу на главу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

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