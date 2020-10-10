В.о. глави САП Грищук не жив би на держдачі, як Венедіктова

Виконуючий обов'язки глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук заявляє, що не переїжджав би на державну дачу для проживання, як зробила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Про це він сказав під час інтерв'ю Українським Новинам.

"Я б не жив на такий дачі. Мені більше подобаються невеликі заміські будинки, яких навколо Києва тисячі або десятки тисяч", - сказав він.

Грищук зазначив, що, можливо, в разі Венедіктової мали місце питання її безпеки.

"Можливо, там були якісь питання в частині безпеки, мені це невідомо", - зазначив в.о. глави САП.

Як повідомляли Українські Новини, договір "Пущі-Водиці" з Венедіктовою про надання в її користування державною резиденцією площею 675 кв. м по вул. Вишгородській, 150 закінчується 11 жовтня.

Раніше Венедіктова заявила, що змушена була переїхати на держдачу з міркувань безпеки, однак запевнила, що через суспільний резонанс з'їде звідти через кілька днів.

Крім того, керівництво комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами відмовилося пояснити, чому Венедіктова орендувала державну резиденцію за заниженою у 2,5 рази ціною.

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