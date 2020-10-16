підписатися на розсилку
28.05 28.5
32.85 33.45
˟
16 жовтня 2020, пʼятниця, 10:00 20
Силові структури 2020-10-16T12:45:04+03:00
Українські Новини
Зарплата Венедіктової за вересень зросла у понад два рази

Зарплата Венедіктової за вересень зросла у понад два рази

Надежда Комендантова
Зарплата, зарплати чиновників, Ірина Венедіктова, Зарплата генпрокурора
Венедіктова. Фото: pravda.com.ua
Венедіктова. Фото: pravda.com.ua

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, яка з'їхала з держдачі в "Пущі-Водиці", у вересні отримала 108 246 гривень заробітної плати.

Про це йдеться у відповіді Офісу генерального прокурора на запит Українських Новин.

Оклад генпрокурора склав 69 681 гривню.

Зарплата вказана з урахуванням надбавок і доплат.

У відповіді не вказана, яку суму після утримання податків і зборів вона отримала.

 

Як повідомляли Українські Новини, зарплата Венедіктової за серпень склала 47,2 тис. гривень.

Тим часом комплекс відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами відмовився назвати вартість наданої в користування генеральної прокурорки Ірини Венедиктової державної резиденції, проте запевнив, що оплата за проживання відповідає фактично використаної площі.

Площа шестикімнатної держрезиденції по вул. Вишгородська 85, яку "Пуща-Водиця" надала в користування Венедіктової, становить 675 кв. м.

Крім того, генеральна прокурорка Ірина Венедіктова на користування державним житлом уклала три договори, термін дії останнього з яких завершився 13 вересня. Однак пізніше стало відомо, що нові договори були укладені до 11 жовтня.

Більше новин про: Зарплата зарплати чиновників Ірина Венедіктова Зарплата генпрокурора

Венедіктова з'їхала з держдачі в "Пущі-Водиці"...
Зарплата Гутцайта за вересень склала 71 тис. гриве...
Міністр культури Ткаченко отримав у вересні 55,7 т...
Зарплата Рябошапки в новому році зросла в 2,5 рази...
Зеленський озвучив три останні запитання опитування 25 жовтня
За добу коронавірус підтвердили у майже шести тисяч українців. Летальних випадків збільшилося на на 45,2%
Новини
Змагання зі сноуборду. Фото: СР
У неділю, 18 жовтня, у Солом'янському парку стартує сноуборд-олімпіада 12:49 Фото
В Івано-Франківську продовжить працювати громадський транспорт, ТРЦ і дитсадки, незважаючи на "червону зону" 12:25
"ЗА МАЙБУТНЄ" заявляє про повернення політичних репресій часів Януковича 12:06
Цього разу все відчувалося на 3-4 з 10, – депутат Зінкевич змогла вдруге подолати COVID-19 12:03
Тищенко захворів на коронавірус 11:56
більше новин
"ЗА МАЙБУТНЄ" заявляє про повернення політичних репресій часів Януковича 12:06
Кандидат від "Батьківщини" Шлапак заявила про масове звільнення медичних працівників в Україні 15:58
Подільсько-Воскресенський міст опустять на постійні опори вже наприкінці жовтня, - мер Кличко 14:54
Мені здається, що Пальчевський є не агентом, а чинним офіцером спецслужб РФ, — Гордон 18:57
"За Майбутнє" вимагає повернути херсонцям пляж "Лілея" 11:41
більше новин
7 000 медичних працівників звільнилися в Києві за минулі півроку, - Рубан 19:28
Дайте відповідь на питання Зеленського онлайн, не чекаючи виборів 07:05
Байден визначив пріоритети щодо допомоги Україні в разі перемоги на президентських виборах у США 09:26
За минулу добу бойовики відкривали вогонь поблизу Авдіївки, Водяного та Новомихайлівки 10:23
Українці знайшли багато помилок на передвиборних білбордах кандидатів від "Слуги народу" 22:30
більше новин
Венедіктова з'їхала з держдачі в "Пущі-Водиці"
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok