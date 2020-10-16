Зарплата Венедіктової за вересень зросла у понад два рази

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, яка з'їхала з держдачі в "Пущі-Водиці" , у вересні отримала 108 246 гривень заробітної плати.

Про це йдеться у відповіді Офісу генерального прокурора на запит Українських Новин.

Оклад генпрокурора склав 69 681 гривню.

Зарплата вказана з урахуванням надбавок і доплат.

У відповіді не вказана, яку суму після утримання податків і зборів вона отримала.

Як повідомляли Українські Новини, зарплата Венедіктової за серпень склала 47,2 тис. гривень.

Тим часом комплекс відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами відмовився назвати вартість наданої в користування генеральної прокурорки Ірини Венедиктової державної резиденції, проте запевнив, що оплата за проживання відповідає фактично використаної площі.

Площа шестикімнатної держрезиденції по вул. Вишгородська 85, яку "Пуща-Водиця" надала в користування Венедіктової, становить 675 кв. м.

Крім того, генеральна прокурорка Ірина Венедіктова на користування державним житлом уклала три договори, термін дії останнього з яких завершився 13 вересня. Однак пізніше стало відомо, що нові договори були укладені до 11 жовтня.

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