Перенесення канікул в школах," дистанційка" в внз та обмеження роботи кафе. Як посилять карантин

Після того, як Міносвіти просив перевести учнів на дистанційне навчання на два тижні, виші навчальні заклади хочуть зобов'язати викладати дистанційно, а канікули в школах - почати раніше.

Про це голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький (фракція "Слуга народу") повідомив у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Він написав, що під час останньої наради у президента Володимира Зеленського було прийнято низку важливих рішень з боротьби з епідемією СOVID-19.

"Тимчасово переводимо виші на дистанційне навчання. Це рішення повністю підтримує керівництво навчальних закладів. На жаль, вже є кілька спалахів зараження співробітників і студентів, а також смертельні випадки. Минулого тижня помер декан географічного факультету КНУ ім. Шевченка", - написав Радуцький.

Він також повідомив, що канікули в школі мають початися раніше.

"Осінні канікули в школах мають початися раніше. Дату початку канікул визначає місцева влада, але оптимально, якщо канікули стартують вже на наступному тижні, до 15 жовтня", - додав він.

Радуцький зазначив, що в "червоних" і "помаранчевих" зонах епіднебезпеки планується ввести обмеження роботи закладів громадського харчування - ресторанів, клубів.

З 22:00 заклади мають закриватися.

Зазначається, що президент доручив Міністерству охорони здоров'я збільшити запаси засобів індивідуального захисту і медичних препаратів, які застосовуються при лікуванні ускладнень коронавірусної хвороби.

Має бути встановлено незнижуваний запас засобів індивідуального захисту і препаратів, яких вистачить на тривалий час.

"За наказом президента в Києві, Одесі, Маріуполі починається підготовка до розгортання великих інфекційних госпіталів на випадок перевантаження медичних установ першої та другої хвилі. Купується все необхідне обладнання для того, щоб нові госпіталі змогли почати роботу за лічені дні. Госпіталі плануємо розміщувати в існуючих великих приміщеннях - в Києві це може бути Палац спорту. Поки такої необхідності немає, але ми маємо бути повністю готові", - написав Радуцький.

Він також повідомив, що Зеленський доручив готувати відомчі лікарні та установи, підпорядковані Медичній академії наук, для прийняття хворих на СOVID-19.

"Залучаємо інтернів та студентів старших курсів медичних вишів до роботи в інфекційних відділеннях. Відповідні законодавчі зміни набули чинності ще влітку. Є чіткі протоколи лікування пацієнтів з СOVID-19, і я впевнений, що під наглядом досвідчених лікарів наші молоді фахівці зможуть надавати кваліфіковану допомогу", - додав він.

"За наказом президента Міністерство охорони здоров'я має збільшити кількість ПЛР-тестів з 30-35 тис. до 50 тис. на добу. Уряд надав 260 млн грн на збільшення кількості тестів на коронавірус, з яких 100 млн - на контрактування приватних лабораторій, 160 млн грн - на додаткову закупівлю реагентів та лабораторного обладнання", - пише він.

Президент також доручив вирішити проблему із забезпеченням киснем, до кінця місяця місцева влада має обладнати 80% ліжкомісць для хворих на коронавірус подачею кисню.

Зазначено, що для цього уряд виділив регіонам 572 млн гривень.

"Єдина ефективна форма контролю за дотриманням маскового режиму - введення відповідальності власників приміщень. Верховній Раді пропонується розглянути зміни до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" для запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). Зміни передбачають штраф 3400-5100 грн для підприємств, підприємців, установ, організацій, які пропустили в громадське приміщення або громадський транспорт людей без одягнених респіраторів або захисних масок", - додав Радуцький.

Як повідомляли Українськi Новини, в Україні за добу знайшли 4 768 хворих на коронавірус.

Також в Києві за добу було зафіксовано понад півтисячі нових випадків коронавірусу.

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