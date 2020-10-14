Wizz Air скасовує рейси з України. Куди можна буде полетіти з листопада

В листопаді з України а віакомпанія Wizz Air (Угорщина) скасувала понад 20 рейсів.

Про це йдеться в повідомленні авіакомпанії, передають Українські Новини.

Зазначається, що Wizz Air скасувала понад 20 рейсів з міст України в листопаді і перенесла відновлення цих напрямків на початок грудня.

З Києва в листопаді скасовані рейси в Зальцбург (Австрія), Таллінн (Естонія), Ларнаки (Кіпр), Ригу (Латвія), Катовіце (Польща), Лісабон (Португалія), Братиславу (Словаччина) і частково в Будапешт (Угорщина).

Також зі Львова, Харкова, Одеси та Запоріжжя скасовані по три-п'ять напрямків.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше авіакомпанія Wizz Air відкрила рейси із Запоріжжя в Будапешт.

Крім того, у вересні Wizz Air відкрила рейси в Пардубіце (Чехія) зі Львова та Києва.

Раніше повідомлялося про те, що авіакомпанія Wizz Air заявляла про можливість закрити свою базу в Києві через конфлікт з профспілкою.

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" вирішила призупинити польоти в Баку через обмеження на в'їзд в Азербайджан, до листопада, а також тимчасово скасувала рейси в Єреван.

Ця ж авіакомпанія заборонила пасажирам на борту користуватися масками з клапаном.

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