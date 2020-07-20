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20 липня 2020, понеділок, 16:59 8
Транспорт 2020-07-20T18:30:03+03:00
Українські Новини
Wizz Air має намір відкрити 14 нових рейсів з України в Італію

Wizz Air має намір відкрити 14 нових рейсів з України в Італію

Ирина Николенко
Wizz Air, рейси, авіарейси
Лоукостер Wizz Air. Фото: Swot.ba
Лоукостер Wizz Air. Фото: Swot.ba

Авіакомпанія Wizz Air (Угорщина)  планує відкрити 14 нових рейсів з України в Італію до квітня 2021 року в той час, як має намір запустити також рейси з Одеси в ОАЕ з жовтня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби авіакомпанії, передають Українські Новини.

"Wizz Air, провідний лоукост авіаперевізник України, сьогодні оголошує про 14 нових маршрутах в/з України. З новими рейсами Wizz Air повертає італійські напрями своєї української мережі і пропонує пасажирам можливість комфортно і безпечно подорожувати в Рим, Мілан, Венецію, Неаполь, Верону, Катання і Болонью (Італія) з Києва, Львова, Харкова, Одеси та Запоріжжя", – сказано в ньому.

Так, з 14 серпня авіакомпанія має намір запустити рейси з Києва до Венеції і Неаполь з вильотами щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці та зі Львова в Мілан щопонеділка і щоп'ятниці.

З 16 серпня компанія планує відкрити рейси з Львова в Рим по середах і неділях, з 26 жовтня - з Харкова у Мілан в понеділок і п'ятницю, з 27 жовтня - із Запоріжжя в Мілан по вівторках і суботах.

28 березня 2021 року Wizz Air має намір запустити рейси з Києва в Рим (щодня, окрім понеділка та п'ятниці) і в Мілан (щовівторка, щочетверга, щосуботи і щонеділі).

29 березня планується запуск рейсів з Одеси до Венеції з вильотом в понеділок та п'ятницю, з Львова в Верону (в понеділок і п'ятницю), з Києва в Болонью (у понеділок, середу і п'ятницю) і Катанію (в понеділок і п'ятницю)

З 30 березня по вівторках і суботах заплановані рейси з Львова в Катанію та з Харкова до Венеції.

Вартість квитків стартує від 579 гривень.

Наголошується, що з 2008 року авіакомпанія перевезла понад 11 млн пасажирів в/з українських аеропортів.

Разом з анонсованими напрямками, на даний момент Wizz Air пропонує для українців 77 маршрутів в 15 країн.

Як повідомляли Українські Новини, угорський лоукостер Wizz Air відкрила другу базу в Україні з місцем розташування у міжнародному аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького.

Також авіакомпанія Ryanair відкрила рейси зі Львова в італійські міста Болонія, Мілан і Рим і планує відкрити в Барі, Неаполь, Палермо, Турин і Венеції з березня 2021 року.

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