З понеділка МАУ заборонить застосування пасажирами респіраторів з клапаном видиху

Після того, як к ілька великих авіакомпаній заборонили польоти пасажирам в масках з клапанами, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) вирішила також заборонити застосування пасажирами респіраторів з клапаном видиху з 12 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, МАУ вирішила оновити заходи безпеки при перельотах в умовах пандемії коронавируса.

"Заборонено застосування респіраторів з клапаном видиху, оскільки через клапан видиху на респіраторі однонаправленно виділяється біологічний матеріал, який може містити збудник інфекційної хвороби" , - йдеться в повідомленні.

Також носіння масок буде обов'язковим для всіх пасажирів від 6 років.

Захисні маски дозволено не використовувати за умови, що пасажир має труднощі з диханням, не пов'язані з COVID-19, або якщо за станом здоров'я пасажиру заборонено носити маску.

У такому випадку при реєстрації або посадці на борт повітряного судна пасажиру необхідно буде обов'язково надати відповідну підтверджуючу довідку від лікаря, а також негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, отриманий не раніше ніж за 48 годин до вильоту рейсу за розкладом.

Як повідомляли Українськi Новини, МАУ очікує 60 млн доларів збитків за підсумками 2020 року.

Тим часом МАУ закрила свої представництва в Туркменістані, Узбекистані та Білорусі.

Станом на кінець травня через істотне зниження обсягів діяльності компанії довелося скоротити 900 співробітників.

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