МАУ призупинила польоти в Баку через обмеження на в'їзд в Азербайджан до листопада

Крім тимчасового скасування рейсів в Єреван , авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" вирішила до кінця жовтня зупинити польоти в Баку через обмеження на в'їзд в Азербайджан.

Про це йдеться в повідомленні МАУ, передають Українські Новини.

"Міжнародні авіалінії України" (МАУ) змушені зупинити початок польотів в Баку. Відновлення польотів відкладено до кінця жовтня через обмеження на в'їзд в Азербайджан через продовження карантинних заходів", - сказано в ньому.

Відзначається, що уряд Азербайджану оголосило цю інформацію 30 вересня, випустивши NOTAM (документ, що оголошує про зміну процедур, встановлення заборони або обмеження на використання повітряного простору або експлуатації аеродромів, і інші події).

Надалі МАУ буде уважно стежити за епідемічною ситуацією в країні, а також за подіями в Нагірному Карабасі, щоб не втратити можливість відновити польоти при дотриманні необхідного рівня безпеки польотів.

Як повідомляли Українськi Новини, Державна авіаційна служба України заборонила виконання пасажирських і вантажних перевезень в/з аеропортів над територією Нагірного Карабаху (Азербайджан) і прикордонних регіонів (Вірменія).

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна підтримує територіальну цілісність Азербайджану, однак закликає Азербайджан і Вірменію припинити кровопролиття.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини