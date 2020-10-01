МАУ призупинила польоти в Баку через обмеження на в'їзд в Азербайджан до листопада

Крім тимчасового скасування рейсів в Єреван, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" вирішила до кінця жовтня зупинити польоти в Баку через обмеження на в'їзд в Азербайджан. Про це йдеться в повідомленні МАУ, передають Українські Новини. "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) змушені зупинити початок польотів в Баку. Відновлення польотів відкладено до кінця жовтня через обмеження на в'їзд в Азербайджан через продовження карантинних заходів", - сказано в ньому. Відзначається, що уряд Азербайджану оголосило цю інформацію 30 вересня, випустивши NOTAM (документ, що оголошує про зміну процедур, встановлення заборони або обмеження на використання повітряного простору або експлуатації аеродромів, і інші події). Надалі МАУ буде уважно стежити за епідемічною ситуацією в країні, а також за подіями в Нагірному Карабасі, щоб не втратити можливість відновити польоти при дотриманні необхідного рівня безпеки польотів. Як повідомляли Українськi Новини, Державна авіаційна служба України заборонила виконання пасажирських і вантажних перевезень в\/з аеропортів над територією Нагірного Карабаху (Азербайджан) і прикордонних регіонів (Вірменія). Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна підтримує територіальну цілісність Азербайджану, однак закликає Азербайджан і Вірменію припинити кровопролиття.