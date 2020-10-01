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01 жовтня 2020, четвер, 20:59 4
Транспорт 2020-10-01T21:30:05+03:00
Українські Новини
МАУ призупинила польоти в Баку через обмеження на в'їзд в Азербайджан до листопада

МАУ призупинила польоти в Баку через обмеження на в'їзд в Азербайджан до листопада

Елена Новикова
Азербайджан, Баку, МАУ, Авіапереліт, Авіарейс, скасування авіарейсів, авіаперевезення, авіарейси, Авіаперельоти, війна Азербайджану і Вірменії
Літак МАУ.
Літак МАУ.

Крім тимчасового скасування рейсів в Єреван, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" вирішила до кінця жовтня зупинити польоти в Баку через обмеження на в'їзд в Азербайджан.

Про це йдеться в повідомленні МАУ, передають Українські Новини.

"Міжнародні авіалінії України" (МАУ) змушені зупинити початок польотів в Баку. Відновлення польотів відкладено до кінця жовтня через обмеження на в'їзд в Азербайджан через продовження карантинних заходів", - сказано в ньому.

Відзначається, що уряд Азербайджану оголосило цю інформацію 30 вересня, випустивши NOTAM (документ, що оголошує про зміну процедур, встановлення заборони або обмеження на використання повітряного простору або експлуатації аеродромів, і інші події).

Надалі МАУ буде уважно стежити за епідемічною ситуацією в країні, а також за подіями в Нагірному Карабасі, щоб не втратити можливість відновити польоти при дотриманні необхідного рівня безпеки польотів.

Як повідомляли Українськi Новини, Державна авіаційна служба України заборонила виконання пасажирських і вантажних перевезень в/з аеропортів над територією Нагірного Карабаху (Азербайджан) і прикордонних регіонів (Вірменія).

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна підтримує територіальну цілісність Азербайджану, однак закликає Азербайджан і Вірменію припинити кровопролиття.

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