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07 жовтня 2020, середа, 16:19 15
Суспільство 2020-10-07T17:45:02+03:00
Українські Новини
Порошенко з донькою лікуються від коронавірусу в приватній клініці - за 11 500 гривень на добу

Порошенко з донькою лікуються від коронавірусу в приватній клініці - за 11 500 гривень на добу

Ольга Фандорина
Петро Порошенко, коронавірус в Україні, Експрезидент
Петра і Євгенію Порошенків лікують в клініці
Петра і Євгенію Порошенків лікують в клініці "Оберіг". Фото: "Країна"

Погіршився стан здоров'я 55-річного народного депутата Петра Порошенка (ЄС), у якого діагностували коронавірус. На ґрунті коронавірусу в політика розвинулася двостороння пневмонія. Про це розповіла його дружина Марина. "Країні" стало відомо, де проходять лікування від коронавірусу Петра і Євгенія Порошенка. За інформацією видання, батька з дочкою доставили в приватну клініку "Оберіг" (вулиця Зоологічна), де трохи понад тиждень тому відкрилося стаціонарне відділення для пацієнтів з COVID-19. Відзначимо, що стаціонар відділений від інших підрозділів клініки.

"Він знаходиться в лікарні, він отримує комплекс лікування. На жаль, у нього зараз погіршився стан крові - вона дуже густа. Лікарі навіть не можуть взяти її на аналіз, щоб промоніторити стан і подивитися хід хвороби ", - повідомила дружина експрезидента журналістці Яніні Соколовій та додала, що їхня дочка Євгенія, яка також підхопила COVID-19, переносить хворобу краще, ніж батько.

Мовляв, у 20-річної Жені організм молодий і дає поки що тільки стрибання температури. І якщо дівчині зробили КТ (комп'ютерна томографія) і відпустили додому, бо у неї легка форма коронавірусу, то Петру Олексійовичу рекомендували повну госпіталізацію.

Клиника Клініка "Оберіг" у Києві, фото: "Країна"

Як розповіли нам на гарячій лінії медустанови, палати клініки оснащені апаратурою для кисневої підтримки, є можливість штучної вентиляції легенів будь-якого рівня складності, а також надається реанімаційне лікування з апаратами постійного моніторингу стану всіх функцій організму.

Якщо немає позитивного тесту на коронавірус - у відділення, яке розраховане на 20 осіб, пацієнтів не беруть. Транспортують в клініку з дому або іншої лікарні реанімобілем.

Доба в одномісній палаті коштує 11 500 гривень з триразовим харчуванням і WI-FI. Якщо палата двомісна, то з кожного лікується буде по 9 500 грн / добу. Це ціна знаходження в клініці без урахування медикаментів. Депозит на проходження лікування тут - 50 000 гривень (одноразовий платіж).

Пацієнтів відділення постійно консультують професори-інфекціоністи Сергій Крамарів та Ольга Голубовська. Орієнтуються на американські та європейські протоколи боротьби з коронавірусом.

Про госпіталізацію Петра Порошенка стало відомо з відеозвернення його дружини 3 жовтня.

Як повідомляли Українські Новини, коронавірусів захворів мер Харкова Геннадій Кернес.

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