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12 жовтня 2020, понеділок, 13:29 6
Верховна Рада і партії 2020-10-12T14:15:02+03:00
Українські Новини
Порошенка, який заразився коронавірусом, виписали з лікарні

Порошенка, який заразився коронавірусом, виписали з лікарні

Кира Молчанова
Петро Порошенко, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Раді, коронавірус у Порошенка
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Стан здоров'я колишнього Президента, депутата Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка, покращився, і політик виписаний з лікарні.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Порошенко в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Повідомляємо, що сьогодні Петра Порошенка виписали з лікарні, оскільки його стан здоров'я покращився", - йдеться в ньому з посиланням на пресслужбу колишнього Президента.

Відзначається, що в останні дні пресслужба отримала сотні дзвінків, листів і повідомлень в соцмережах від прихильників, друзів і колег як з України, так і з-за кордону.

"Спасибі всім, хто висловив щиру підтримку нашому лідеру Петру Порошенку", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 29  вересня стало відомо, що колишній президент України Петро Порошенко захворів на коронавірус.

Пізніше стан здоров'я у хворого на коронавірус експрезидента Петра Порошенка погіршився, у нього діагностували двостороннє запалення легенів та госпіталізували до лікарні.

Зазначається, що експрезидент з донькою лікуються від коронавірусу в приватній клініці - за 11 500 гривень на добу.

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