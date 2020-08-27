СБУ заблокувала діяльність ворожих пропагандистів у районі ООС

Тоді як СБУ виявила сховище боєприпасів бойовиків , у районі проведення операції Об'єднаних сил кіберспеціалісти Служби безпеки України заблокували діяльність мережі сепаратистських інтернет-агітаторів, яку координувала так зване "Міністерство інформації ДНР" . Про це сказано в повідомленні пресслужби СБУ.

Так, повідомлялось, що за оперативною інформацією, до групи входило 5 мешканців Маріуполя. За вказівками кураторів вони систематично розміщували деструктивні матеріали на сторінках в російських соцмережах, а також публікували заклики до порушення територіальної цілісності і конституційного порядку в місцевих громадах з понад 150 тисячами користувачів. Пропагандисти виправдовували російську агресію проти нашої країни, популяризували терористичні організації "Л/ДНР" і відділення південно-східних областей від України. Крім того зловмисники закликали до масових заворушень і акцій непокори.

Зараз діяльність мережі заблоковано. Правоохоронці проводять заходи щодо встановлення та затримання їх спільників.

У повідомленні наголошується, що такі дії кваліфікуються як злочини проти основ національної безпеки. За діяльність спрямовану на повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, передбачена кримінальна відповідальність.

Пропагандист ворожої мережі з району проведення ООС. Фото: СБУ

Один з ворожих пропагандистів з району проведення ООС. Фото: СБУ

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці затримали ексбойовика "Самооборони Криму".

Раніше бойовики порушили режим припинення вогню.

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