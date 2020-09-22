СБУ спіймала на хабарі в 200 тисяч доларів керівника підприємства НАН України

Хабарі пропонують не тільки в судах для приймання "правильних" рішень , але і в Національній академії наук. Один з керівників відомства попався на вимаганні 200 тисяч доларів за "допомогу" в передачі землі в Києві.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, яка викрила корупціонера.

За попередніми даними слідства, за цю суму керівник підприємства НАН гарантував бізнесменові "допомогу" в укладенні договору інвестиційної діяльності з подальшою передачею в постійне користування землі в столиці.

"Земля, розташована в столичному регіоні площею 0,41 гектара, знаходиться у власності НАН України. Оперативники спецслужби затримали спільника чиновника в Києві, згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України після отримання першої частини неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.

Зараз керівнику держпідприємства і його спільникові повідомили про підозри за ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Хабар. Фото: пресслужба СБУ

Слідчі дії. Фото: пресслужба СБУ

СБУ у чиновника. Фото: пресслужба СБУ

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ і САП затримали на хабарі в понад 1 мільйон гривень директора одного з департаментів Харківської ОДА.

Також ДБР затримало в Полтаві слідчого територіального управління ДБР та оперуповноваженого Полтавського управління департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції за підозрою у вимаганні 80 тис. доларів за вплив на керівництво бюро і Нацполіції.

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