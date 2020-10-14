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14 жовтня 2020, середа, 11:07 10
Зовнішня політика 2020-10-14T11:30:29+03:00
Українські Новини
Зеленський обговорив з британською розвідкою МІ-6 проблему дезінформації в ЗМІ

Зеленський обговорив з британською розвідкою МІ-6 проблему дезінформації в ЗМІ

Валерия Драгомирова
ЗМІ, Володимир Зеленський, Великобританія, Розвідка, Великобританія-Україна, дезінформація
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський обговорив проблему дезінформації в засобах масової інформації з Секретною розвідувальною службою Міністерства закордонних справ Великобританії (MІ-6).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента за результатами спілкування Зеленського з представниками ЗМІ під час робочої поїздки в Одеську область, передають Українські Новини.

"Глава держави повідомив, що під час зустрічі з представниками Секретної служби розвідки в межах його недавнього візиту до Великобританії обговорювалася проблема дезінформації та фейкових новин", - йдеться в ньому.

Зеленський порадив вітчизняним ЗМІ ретельно перевіряти інформацію, яку вони публікують.

"У нас була зустріч в офісі МІ-6. На жаль, не всю інформацію я можу озвучувати. Тобто, це державні справи. Я прочитав про те, що пишуть про склад цієї зустрічі. По-перше, там був інший склад", - підкреслив глава держави.

Також, за його словами, питання, які, за версією деяких українських ЗМІ, нібито підіймалися на цій зустрічі, насправді взагалі не розглядалися.

"З усього обсягу питань з нашої довгої двогодинної зустрічі більшість становила інформація про допомогу і захист нашого суверенітету і територіальної цілісності. Деталі я не можу поширювати", - зазначив Зеленський.

Глава держави повідомив, що одна з тем, яка обговорювалася на зустрічі, стосувалася протидії дезінформації та фейковим новинам.

"Якраз вони сказали, що у нас велика проблема з тим, що ЗМІ фінансуються не тільки українцями. Що в Україні, на жаль, багато хто з тих телеканалів, які ми з вами знаємо, фінансуються різними групами", - розповів глава держави.

Він зазначив, що питання захисту свободи та захисту інформації дуже важливе для безпеки держави, тому актуальним є створення незалежних ЗМІ.

Зеленський висловив надію, що журналісти будуть берегти свій авторитет і перевіряти інформацію попри те, хто є власником того чи іншого ЗМІ.

"Мені здається, що головний зміст цієї професії - перевіряти інформацію і вільно її поширювати. І це правильно. Що стосується незалежних ЗМІ, я впевнений, що у нас багато незалежних журналістів. І ми завжди будемо підтримувати їх свободу", - додав президент.

Як повідомляли Українські Новини, для проведення колишнім міністром культури України Володимиром Бородянським презентації законопроєкту про дезінформацію було орендоване нежитлове приміщення за 35 750 гривень.

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