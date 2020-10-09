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09 жовтня 2020, пʼятниця, 14:30 8
Силові структури 2020-10-09T15:00:02+03:00
Українські Новини
СБУ буде блокувати російські програми на Google і Apple

СБУ буде блокувати російські програми на Google і Apple

Кира Молчанова
СБУ, Вконтакте, російські додатки
Смартфони Фото: pixabay.com
Смартфони Фото: pixabay.com

Служба безпеки України ініціювала блокування російських додатків на електронних майданчиках Google й Apple на тлі того, що заборонена в Україні соціальна мережа "ВКонтакті" стала доступною в додатку.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ, передають Українські Новини.

"Служба безпеки України звернулася до іноземних компаній "Google, LLC" і "Apple Inc." про поширення на їх сервісах "Play Market" та "App Store" мобільних додатків, в тому числі російських соцмереж, розроблених юридичними особами, щодо яких діють економічні та інші обмежувальні санкції ", - сказано в ньому.

Водночас СБУ звернулася з проханням до Міністерства закордонних справ України, щоб МЗС також поінформував іноземних партнерів, які працюють на території держави, про дотримання вимог чинного законодавства.

Як повідомляли Українські Новини, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявляв, що користувачі російської соціальної мережі "ВКонтакті" будуть взяті на облік поліції.

П'ятий президент Петро Порошенко видав указ, згідно з яким Україна заборонила провайдерам надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів "Mail.ru", "Вконтакті", "Однокласники" а також сервісів "Yandex ".

Коли термін блокування закінчився, Рада національної безпеки і оборони (РНБО) продовжив санкції проти російських соціальних мереж "Mail.ru", "ВКонтакте" і "Однокласники "і інші сервіси країни-агресора.

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