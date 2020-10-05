СБУ блокувала діяльність декількох мереж проросійських інтернет-агітаторів у вересні

Служба безпеки України, яка раніше розкрила групу компаній, які реалізовували в Україні шпигунські програми російських спецслужб, у вересні блокувала діяльність декількох мереж проросійських інтернет-агітаторів. Про це повідомляє СБУ.

Так, повідомляється, що кінодепартамент СБУ блокував діяльність декількох регіональних мереж інтернет-агітаторів, які напередодні місцевих виборів намагалися дестабілізувати ситуацію в державі, закликали до повалення конституційного ладу і порушення територіальної цілісності країни.

"Зокрема, кіберспеціалісти СБ України припинили протиправну діяльність SMM-фахівця, жителя Сумщини, який на замовлення громадян РФ через фейкові облікові записи в бот-мережі популяризував ідеї територіального розколу України та загострення суспільно-політичної ситуації напередодні місцевих виборів ", - повідомляють в СБУ.

Також у Херсонській області співробітники СБУ викрили людину, яка на замовлення кураторів з країни-агресора в забороненої російської соцмережі поширював заклики до зміни меж території держави неконституційним способом.

Такі ж заклики в соціальних мережах поширював і житель Дніпропетровської області, діяльність якого також блокувала СБУ.

СБУ блокувала діяльність пропагандистських проросійських інтернет-агітаторів. Фото: СБУ

За цими фактами тривають процесуально-слідчі дії.

"Крім того, в рамках започаткованих раніше слідчими СБ України виробництв судами притягнуто до кримінальної відповідальності інтернет-агітатори із Запорізької та Волинської областей, які закликали до насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, розпалювання національної ворожнечі та ненависті ", - говорять в СБУ.

Як повідомляли Українські Новини, у серпні СБУ блокувала діяльність сепаратистських інтернет-агітаторів в районі ООС.

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