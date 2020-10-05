підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
05 жовтня 2020, понеділок, 16:08 9
Силові структури 2020-10-05T17:45:02+03:00
Українські Новини
СБУ блокувала діяльність декількох мереж проросійських інтернет-агітаторів у вересні

СБУ блокувала діяльність декількох мереж проросійських інтернет-агітаторів у вересні

Александр Савич
СБУ, кібератака, Проросійські сили
СБУ блокувала діяльність декількох пропагандистських проросійських інтернет-агітаторів. Фото: СБУ
СБУ блокувала діяльність декількох пропагандистських проросійських інтернет-агітаторів. Фото: СБУ

Служба безпеки України, яка раніше розкрила групу компаній, які реалізовували в Україні шпигунські програми російських спецслужб, у вересні блокувала діяльність декількох мереж проросійських інтернет-агітаторів. Про це повідомляє СБУ.

Так, повідомляється, що кінодепартамент СБУ блокував діяльність декількох регіональних мереж інтернет-агітаторів, які напередодні місцевих виборів намагалися дестабілізувати ситуацію в державі, закликали до повалення конституційного ладу і порушення територіальної цілісності країни.

"Зокрема, кіберспеціалісти СБ України припинили протиправну діяльність SMM-фахівця, жителя Сумщини, який на замовлення громадян РФ через фейкові облікові записи в бот-мережі популяризував ідеї територіального розколу України та загострення суспільно-політичної ситуації напередодні місцевих виборів ", - повідомляють в СБУ.

Також у Херсонській області співробітники СБУ викрили людину, яка на замовлення кураторів з країни-агресора в забороненої російської соцмережі поширював заклики до зміни меж території держави неконституційним способом.

Такі ж заклики в соціальних мережах поширював і житель Дніпропетровської області, діяльність якого також блокувала СБУ.

СБУ блокировала деятельность пропагандистских пророссийских интернет-агитаторов. Фото: СБУСБУ блокувала діяльність пропагандистських проросійських інтернет-агітаторів. Фото: СБУ

За цими фактами тривають процесуально-слідчі дії.

"Крім того, в рамках започаткованих раніше слідчими СБ України виробництв судами притягнуто до кримінальної відповідальності інтернет-агітатори із Запорізької та Волинської областей, які закликали до насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, розпалювання національної ворожнечі та ненависті ", - говорять в СБУ.

Як повідомляли Українські Новини, у серпні СБУ блокувала діяльність сепаратистських інтернет-агітаторів в районі ООС.

Більше новин про: СБУ кібератака Проросійські сили

Вогонь в Луганській області підступає до електропідстанції, детонують снаряди
МОЗ оновив список країн "червоної зони"
Новини
Гривня продовжує дешевшати. Курс НБУ на 6 жовтня 17:31
Вперше в історії в збірну України з футболу викликано більше легіонерів, ніж гравців українських клубів 17:20
Садовий, медійники та власник ринку: хто балотується в депутати Львівської міськради від "Самопомочі" 17:06
Хакери шукатимуть вразливі місця додатку "Дія", — Мінціфри 16:48
На кордоні з Румунією прикордонники відкрили вогонь по автомобілю, водій якого намагався наїхати на наряд 16:46
більше новин
Академія Меднаук повідомила про результати доклінічних досліджень українського препарату для лікування Ковід-19 в Європі 13:17
Депутати Запорізької міської та обласної рад будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, - Рух "Справедлива Україна" 19:56
Партія "За майбутнє" вимагає відставки Степанова 10:29
Дмитра Голубова в судовому порядку зняли з виборчих перегонів, - ЗМІ 11:11
Вболівальники у Києві зможуть відвідати матчі збірної з Німеччиною та Іспанією, — мер Кличко 15:49
більше новин
Академія Меднаук повідомила про результати доклінічних досліджень українського препарату для лікування Ковід-19 в Європі 13:17
В Україні активних зафіксовано 124,5 тисяч активних хворих на коронавірус 09:26 Інфографіка
Електоральні орієнтації населення Одеської області та міста Одеси 10:37 Прес-реліз
В Україні кількість нових випадків COVID-19 після рекордного зростання почала знижуватися 10:10
Бойовики продовжують порушувати режим припинення вогню. За добу зафіксовано 5 обстрілів 10:44
більше новин
У Києві за добу померли від коронавірусу 10 осіб. В яких районах найбільше хворіють
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok