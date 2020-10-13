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13 жовтня 2020, вівторок, 16:08 5
Суспільство 2020-10-13T16:45:02+03:00
Українські Новини
Це пробник референдуму: Стефанчук розповів про анонсованк Зеленським опитуванні 25 жовтня

Це пробник референдуму: Стефанчук розповів про анонсованк Зеленським опитуванні 25 жовтня

Валерия Драгомирова
Володимир Зеленський, Місцеві вибори, Руслан Стефанчук, Місцеві вибори-2020, опитування Зеленського
Опрос. Фото: pixabay
Опрос. Фото: pixabay

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що анонсовані президентом Володимиром Зеленським 5 питань на місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня, - пробник референдуму.

Про це Стефанчук сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", передають Українські Новини.

"Опитування громадської думки - це такий, знаєте, пробник референдуму для того, щоб ми могли визначити, яким чином і які питання для громадян України є важливими і яка позиція з цих питань", - сказав він.

Перший віцеспікер не виключає також, що якісь з питань будуть згодом ініційовані в порядку референдуму або за ним будуть прийняті певні державні рішення.

Крім цього, Стефанчук прогнозує прийняття законопроєкту про народовладдя через всеукраїнський референдум №3612 в листопаді.

Як повідомляли Українські Новини, громадянська мережа "Опора" заявляє, що таке опитування не може бути законно проведено в приміщеннях для голосування, а в разі проведення на вулиці -  не матиме юридичних наслідків.

Центральна виборча комісія не має інформації про анонсований Зеленським опитуванні  25 жовтня і не привернути до його організації та проведення.

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