Кількість нових хворих на коронавірус за добу зросла майже на 9%

збільшилася на 5 590 до 276 177, кількість померлих від захворювання - на 107 осіб до 5 229 в порівнянні з попередньою добою. За минулу добу, 13 жовтня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 8,9%, нових летальних випадків - залишилося на тому ж рівні. Так, кількість хворих на коронавірус

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 14 жовтня в Україні зареєстровано 276 177 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 229 летальних, 118 699 осіб одужали.

За добу зафіксовано 5 590 нових випадків захворювання, одужали 2 137 осіб, померло 107 осіб.

Таким чином, 13 жовтня показник нових хворих за добу був вище, ніж тих, що одужали - 5 590 проти 2 137.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 13 жовтня становила 152 249 людини, що на 2,2% більше в порівнянні з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (28 512), Харківській (26 262) та Львівській областях (23 474).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 7 845 випадків;

Волинська область — 10 140 випадків;

Дніпропетровська область — 9 614 випадків;

Донецька область — 6 247 випадків;

Житомирська область — 8 861 випадок;

Закарпатська область — 11 169 випадків;

Запорізька область — 5 900 випадків;

Івано-Франківська область — 15 765 випадків;

Кіровоградська область — 1 396 випадків;

м. Київ — 28 512 випадків;

Київська область — 11 751 випадок;

Львівська область — 23 474 випадки;

Луганська область — 2 015 випадків;

Миколаївська область — 5 052 випадки;

Одеська область — 17 349 випадків;

Полтавська область — 5 093 випадки;

Рівненська область — 15 026 випадків;

Сумська область — 7 712 випадків;

Тернопільська область — 16 478 випадків;

Харківська область — 26 262 випадки;

Херсонська область — 2 112 випадків;

Хмельницька область — 9 491 випадок;

Чернівецька область — 16 828 випадків;

Черкаська область — 6 047 випадків;

Чернігівська область — 6 038 випадків.

Кількість хворих на коронавірус в Україні. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українськi Новини, сьогодні, 14 жовтня, в Україні 217-й день карантину, який був продовжений Кабміном до кінця року під час засідання у вівторок, 13 числа.

Також Кабмін заборонив проведення неміжнародних спортивних заходів з глядачами.

Крім того, Кабмін заборонив роботу ресторанів та інших закладів громадського харчування з 22:00 до 7:00.

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