Кількість нових хворих на коронавірус за добу зросла майже на 9%

За минулу добу, 13 жовтня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 8,9%, нових летальних випадків - залишилося на тому ж рівні. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 5 590 до 276 177, кількість померлих від захворювання - на 107 осіб до 5 229 в порівнянні з попередньою добою. Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини. Згідно з ним, станом на ранок 14 жовтня в Україні зареєстровано 276 177 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 229 летальних, 118 699 осіб одужали. За добу зафіксовано 5 590 нових випадків захворювання, одужали 2 137 осіб, померло 107 осіб. Таким чином, 13 жовтня показник нових хворих за добу був вище, ніж тих, що одужали - 5 590 проти 2 137. Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 13 жовтня становила 152 249 людини, що на 2,2% більше в порівнянні з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (28 512), Харківській (26 262) та Львівській областях (23 474). Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 7 845 випадків; Волинська область — 10 140 випадків; Дніпропетровська область — 9 614 випадків; Донецька область — 6 247 випадків; Житомирська область — 8 861 випадок; Закарпатська область — 11 169 випадків; Запорізька область — 5 900 випадків; Івано-Франківська область — 15 765 випадків; Кіровоградська область — 1 396 випадків; м. Київ — 28 512 випадків; Київська область — 11 751 випадок; Львівська область — 23 474 випадки; Луганська область — 2 015 випадків; Миколаївська область — 5 052 випадки; Одеська область — 17 349 випадків; Полтавська область — 5 093 випадки; Рівненська область — 15 026 випадків; Сумська область — 7 712 випадків; Тернопільська область — 16 478 випадків; Харківська область — 26 262 випадки; Херсонська область — 2 112 випадків; Хмельницька область — 9 491 випадок; Чернівецька область — 16 828 випадків; Черкаська область — 6 047 випадків; Чернігівська область — 6 038 випадків. Кількість хворих на коронавірус в Україні. Інфографіка: МОЗ Як повідомляли Українськi Новини, сьогодні, 14 жовтня, в Україні 217-й день карантину, який був продовжений Кабміном до кінця року під час засідання у вівторок, 13 числа. Також Кабмін заборонив проведення неміжнародних спортивних заходів з глядачами. Крім того, Кабмін заборонив роботу ресторанів та інших закладів громадського харчування з 22:00 до 7:00.