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13 жовтня 2020, вівторок, 17:51 11
Суспільство 2020-10-13T20:00:03+03:00
Українські Новини
Кабмін рекомендував з 15 жовтня відправити школярів на канікули, а студентів - на "дистанційку"

Кабмін рекомендував з 15 жовтня відправити школярів на канікули, а студентів - на "дистанційку"

Кира Молчанова
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Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

Після продовження до кінця 2020 адаптивного карантину, Кабінет Міністрів установам середньої освіти рекомендує встановити осінні канікули з 15 до 30 жовтня, а університетам - проводити дистанційне навчання з 15 жовтня до 15 листопада.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду у вівторок, передають Українські Новини.

"Також рекомендувати установам загальної середньої освіти встановити з 15 до 30 жовтня 2020 року канікули, в наступний період можливий перехід на дистанційне і змішане навчання", - сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ході засідання.

Крім цього, уряд рекомендує закладам вищої освіти з 15 жовтня до 15 листопада здійснювати дистанційне навчання з рекомендованим виїздом студентів з гуртожитків, крім студентів-сиріт, та осіб з тимчасово окупованих територій.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів подовжив до кінця 2020 року адаптивний карантин, а також посилив обмеження.

Так, відтепер під забороною проведення масових заходів за участю понад 50 осіб в "зеленій зоні", 30 осіб - в "жовтій", 20 - в "помаранчевій".

Також роботу ресторанів та інших закладів громадського харчування заборонено з 22:00 до 7:00.

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