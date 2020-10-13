Після святкового вихідного долар в Україні подорожчає. Офіційний курс на четвер

Національний банк України знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 15 жовтня, на 6,83 коп. до 28,3164 UAH/USD в той час, як курси долара і євро продовжують дорожчати в обмінниках

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.



У попередній торговий день Нацбанк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13-14 жовтня, на 3,83 коп. до 28,2481 UAH/USD.



Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,8793 1 долар США 28,3164 1 швейцарський франк 31,1152 10 ієн 2,6841 10 російських рублів 3,6770 1 євро 33,3935

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13-14 жовтня, на 3,83 коп. до 28,2481 UAH/USD.

Раніше курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився в порівнянні з 9 жовтня на 1,88 коп. до 28,3758 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 0,24 коп. до 28,1258 UAH/USD.

Раніше аналітики розповіли, що буде з курсом долара, якщо в Україні знову введуть тотальний карантин.

Також старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб заявив, що вже через тиждень американська валюта може коштувати близько 28,1 грн/$ (11 жовтня долар коштує 28,3 грн/$).

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