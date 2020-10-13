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  • Після святкового вихідного долар в Україні подорожчає. Офіційний курс на четвер
13 жовтня 2020, вівторок, 16:41 5
Економіка 2020-10-13T17:00:02+03:00
Українські Новини
Після святкового вихідного долар в Україні подорожчає. Офіційний курс на четвер

Після святкового вихідного долар в Україні подорожчає. Офіційний курс на четвер

Валерия Драгомирова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс долара
Курс долара

Національний банк України знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 15 жовтня, на 6,83 коп. до 28,3164 UAH/USD  в той час, як курси долара і євро продовжують дорожчати в обмінниках.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день Нацбанк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13-14 жовтня, на 3,83 коп. до 28,2481 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,8793
1 долар США 28,3164
1 швейцарський франк 31,1152
10 ієн 2,6841
10 російських рублів 3,6770
1 євро 33,3935

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13-14 жовтня, на 3,83 коп. до 28,2481 UAH/USD.

Раніше  курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився  в порівнянні з 9 жовтня на 1,88 коп. до 28,3758 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 0,24 коп. до 28,1258 UAH/USD.

Раніше аналітики розповіли, що буде з курсом долара, якщо в Україні знову введуть тотальний карантин.

Також старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб заявив, що вже через тиждень  американська валюта може коштувати близько 28,1 грн/$  (11 жовтня долар коштує 28,3 грн/$).

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