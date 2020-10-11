Аналітик дав прогноз курсу долара на тиждень: чого очікувати від американської валюти

Після довгого зростання, курс долара в Україні може перейти до зниження. Вже через тиждень американська валюта може коштувати близько 28,1 грн/$ (11 жовтня долар коштує 28,3 грн/$).

Про це OBOZREVATEL повідомив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.



"На найближчий тиждень ми очікуємо незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,1 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,1/28,3 грн", - зазначає експерт.



На минулого тижні курс долара до гривні незначно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,1-0,4%. Так, з минулого четверга офіційний курс долара, встановлений НБУ, знизився з 28,31 грн до 28,28 грн (-0,1%).



За словами глави НБУ Кирила Шевченка, Нацбанк очікує збільшення валютних надходжень від експортерів у найближчі місяці. В аграріїв зараз почалася активна фаза експорту врожаю, а значить пропозиція валюти ймовірно зросте. Шевченко зазначив, що НБУ продовжить політику гнучкого курсоутворення.



НБУ бачить кілька причин, чому у вересні попит на валюту збільшився. Це, зокрема, пожвавлення з боку імпортерів і погашення Мінфіном облігацій нерезидентів. Шевченко заявив, що Нацбанк не має ніяких курсових цілей, курс повністю залежить від ситуації на ринку.



Як повідомляли Українські Новини, НБУ підвищив офіційний курс гривні на понеділок.



Крім того, 14 жовтня всі банки будуть закриті.

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