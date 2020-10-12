Після вихідних долар і євро почали дорожчати. Курс валют на 12 жовтня

У понеділок, 12 жовтня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився в порівнянні з 9 жовтня на 1,88 коп. до 28,3758 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 0,24 коп. до 28,1258 UAH/USD у той час, як НБУ минулого тижня скоротив продаж валюти на міжбанку в шість разів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс покупки євро підвищився на 11,14 коп. до 32,9788 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 12,00 коп. до 33,4691 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 28,1258 28,3758 32,9788 33,4691 3,31 3,82 Максимальний 28,2800 28,5000 33,2000 33,7000 3,60 5,00 Мінімальний 28,0000 28,2800 32,5700 33,2900 2,50 3,63

Як повідомляли Українські Новини, офіційний курс валют в Україні може перейти психологічну позначку в 29 грн/$. Курс долара протягом жовтня може додати близько 65 копійок в ціні.

Крім того, після довгого зростання, курс долара в Україні може перейти до зниження. Вже через тиждень американська валюта може коштувати близько 28,1 грн/$ (11 жовтня долар коштує 28,3 грн/$).

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