Долар дешевшає. Офіційний курс валют на сьогодні та середу

Національний банк знизив офіційний курс гривні , що встановлюється ним на 13-14 жовтня, на 3,83 коп. до 28,2481 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12 жовтня, на 7,38 коп. до 28,2098 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,8115 1 долар США 28,2481 1 швейцарський франк 31,0333 10 єн 2,6793 10 російських рублів 3,6701 1 євро 33,3398

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 1 коп. в понеділок знизився на 6 коп. до 28,30 UAH/USD.

Раніше курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився в порівнянні з 9 жовтня на 1,88 коп. до 28,3758 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 0,24 коп. до 28,1258 UAH/USD.

Крім того, старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб заявив, що вже через тиждень американська валюта може коштувати близько 28,1 грн/$ (11 жовтня долар коштує 28,3 грн/$).

Також експерти дали прогноз курсу долара на 2021 рік .

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