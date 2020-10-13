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13 жовтня 2020, вівторок, 05:00 5
Фінанси 2020-10-13T05:15:01+03:00
Українські Новини
Долар дешевшає. Офіційний курс валют на сьогодні та середу

Долар дешевшає. Офіційний курс валют на сьогодні та середу

Елена Новикова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, Офіційний курс
Офіційний курс гривні на 13-14 жовтня
Офіційний курс гривні на 13-14 жовтня

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13-14 жовтня, на 3,83 коп. до 28,2481 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12 жовтня, на 7,38 коп. до 28,2098 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,8115
1 долар США 28,2481
1 швейцарський франк 31,0333
10 єн 2,6793
10 російських рублів 3,6701
1 євро 33,3398

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 1 коп. в понеділок знизився на 6 коп. до 28,30 UAH/USD.

Раніше  курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився  в порівнянні з 9 жовтня на 1,88 коп. до 28,3758 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 0,24 коп. до 28,1258 UAH/USD.

Крім того, старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб заявив, що вже через тиждень  американська валюта може коштувати близько 28,1 грн/$  (11 жовтня долар коштує 28,3 грн/$).

Також експерти дали прогноз курсу долара на 2021 рік .

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