Долар і євро продовжують дорожчати. Курс валют на вівторок

Курс євро і долара в обмінниках 13 жовтня

Курс євро і долара в обмінниках 13 жовтня

У вівторок, 13 жовтня, в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара підвищився на 3,20 коп. до 28,4094 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 4,06 коп. до 28,1765 UAH/USD в порівнянні з курсом валют 12 жовтня

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс покупки євро підвищився на 4,83 коп. до 33,0326 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 0,25 коп. до 33,4829 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США євро 10 російських рублів Купівля продаж Купівля продаж Купівля продаж середній 28,1765 28,4094 33,0326 33,4829 3,31 3,83 Максимальний 28,3000 28,5000 33,2000 33,6500 3,62 5,00 мінімальний 28,0000 28,3100 32,6300 33,2500 2,50 3,64

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13-14 жовтня, на 3,83 коп. до 28,2481 UAH/USD.

Раніше аналітики розповіли, що буде з курсом долара, якщо в Україні знову введуть тотальний карантин.

Також старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб заявив, що вже через тиждень американська валюта може коштувати близько 28,1 грн/$ (11 жовтня долар коштує 28,3 грн/$).

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