Що буде з курсом долара, якщо в Україні знову введуть тотальний карантин. Прогноз аналітика

Наступний етап обмежень в Україні найімовірніше відбудеться. Однак цього разу паніки на валютному ринку не буде і курс після оголошення нових обмежень не підвищуватиметься.

Про це розповів керівник відділу аналітики Concorde Capital Олександр Паращій в коментарі Obozrevatel.



Паращій нагадав, що в березні, після оголошення карантину, було два тижні паніки на протяг яких Нацбанку довелося влити в економіку близько 2 млрд доларів. Тоді курс долара виріс з 24,7 до 28,1 гривень за долар.



В цей же раз, на його думку, паніки на валютному ринку не буде. Крім того, цілком можливо, що це призведе до зміцнення гривні.



"Будь-які нові обмеження не генеруватимуть паніку і курс, швидше за все, буде визначатися ринковими тенденціями. Якщо будуть нові обмеження, попит на долар буде меншим. Відповідно, є ймовірність, що гривня навпаки буде зміцнюватися. Не тільки економічна активність буде визначати курс долара. Ми пам'ятаємо, який великий дефіцит бюджету закладався на 2020 рік, знаємо, який дефіцит бюджету закладається на 2021-й, і цей дефіцит потрібно буде якось фінансувати. Залежно від того, як наш уряд буде фінансувати цей дефіцит, можуть бути руху в обидві сторони", - зазначає Паращій.

Так, якщо іноземці купуватимуть українські державні цінні папери (ОВДП), то курс буде зміцнюватися. Якщо ж компенсація дефіциту буде відбуватися шляхом емісії, то долар може навпаки — значно подорожчати.



Раніше повідомлялося про те, що експерти дали прогноз курсу долара на 2021 рік.



Крім того, який офіційний курс нацвалюти на 13-14 жовтня.

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