підписатися на розсилку
28 28.41
32.9 33.5
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Що буде з курсом долара, якщо в Україні знову введуть тотальний карантин. Прогноз аналітика
13 жовтня 2020, вівторок, 05:30 4
Економіка 2020-10-13T05:30:01+03:00
Українські Новини
Що буде з курсом долара, якщо в Україні знову введуть тотальний карантин. Прогноз аналітика

Що буде з курсом долара, якщо в Україні знову введуть тотальний карантин. Прогноз аналітика

Валерия Драгомирова
Курс, курс долара, експерт, Посилення карантину, прогноз курсу долара
Курс долара
Курс долара

Наступний етап обмежень в Україні найімовірніше відбудеться. Однак цього разу паніки на валютному ринку не буде і курс після оголошення нових обмежень не підвищуватиметься.

Про це розповів керівник відділу аналітики Concorde Capital Олександр Паращій в коментарі Obozrevatel

Паращій нагадав, що в березні, після оголошення карантину, було два тижні паніки на протяг яких Нацбанку довелося влити в економіку близько 2 млрд доларів. Тоді курс долара виріс з 24,7 до 28,1 гривень за долар.

В цей же раз, на його думку, паніки на валютному ринку не буде. Крім того, цілком можливо, що це призведе до зміцнення гривні.

"Будь-які нові обмеження не генеруватимуть паніку і курс, швидше за все, буде визначатися ринковими тенденціями. Якщо будуть нові обмеження, попит на долар буде меншим. Відповідно, є ймовірність, що гривня навпаки буде зміцнюватися. Не тільки економічна активність буде визначати курс долара. Ми пам'ятаємо, який великий дефіцит бюджету закладався на 2020 рік, знаємо, який дефіцит бюджету закладається на 2021-й, і цей дефіцит потрібно буде якось фінансувати. Залежно від того, як наш уряд буде фінансувати цей дефіцит, можуть бути руху в обидві сторони", - зазначає Паращій.

Так, якщо іноземці купуватимуть українські державні цінні папери (ОВДП), то курс буде зміцнюватися. Якщо ж компенсація дефіциту буде відбуватися шляхом емісії, то долар може навпаки — значно подорожчати.

Раніше повідомлялося про те, що експерти дали прогноз курсу долара на 2021 рік.

Крім того, який офіційний курс нацвалюти на 13-14 жовтня

Більше новин про: Курс курс долара експерт Посилення карантину прогноз курсу долара

Перед вихідними долар і євро знову подешевшали. Ку...
Курс продажу долара для платіжних карток знизився ...
Гривня продовжує падати. Економіст розповів, у які...
У Сумах через віднесення до червоної зони обмежили...
Блокування російських додатків Google і Apple може заблокувати інші програми
Кількість нових випадків коронавірусу у неділю знизилася: 4 420 хворих за добу
Новини
Перевірятимуть навіть після скасування виплат. Субсідіантов чекають суворі перевірки 05:50
До Дня захисника майже 30 тис. киян отримають матеріальну допомогу. Кому нарахують виплати 05:45
Зарплата Ольги Стефанишиної за вересень. Фото: компанія Ілляшев і партнери
Стефанишина у вересні заробила на 13 тис. гривень більше, ніж у серпні 05:35
Що буде з курсом долара, якщо в Україні знову введуть тотальний карантин. Прогноз аналітика 05:30
Ціни на газ і опалення перерахують. Скільки доведеться заплатити цієї зими 05:30
більше новин
Навчання. Фото: pixabay
У ліцеї під Києвом, де помер директор, виявили 10 вчителів з COVID-19. І вирішили продовжити навчання 11:21
У нас є серйозні сумніви щодо інституційної спроможності діючої влади провести ці вибори, — Марина Порошенко 18:42
COOP Україна в Чернігівській області збільшила до 20 тис грн соцвиплати своїм співробітникам з нагоди народження дитини 10:13
Хлібокомбінат COOP Україна в Чернівецькій області у першому півріччі 2020 року виробив хлібобулочної продукції на 3,3 млн грн 09:55
Не допустити потрапляння столиці у "червону зону" можуть тільки кияни, - Палатний 14:59
більше новин
Верховний Суд визначив, що Президент зобов'язаний розмовляти тільки державною мовою 08:20
Завтра президент Польщі Дуда відвідає Україну вперше з 2017 року 17:00
Перенесення канікул в школах," дистанційка" в внз та обмеження роботи кафе. Як посилять карантин 18:00
У МОЗ заявили про посилення адаптатованого карантину: чи буде повний локдаун 11:00
Українці знайшли багато помилок на передвиборних білбордах кандидатів від "Слуги народу" 16:04
більше новин
У Києві за добу виявили 487 нових випадків коронавирусу. Дані за районами
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok