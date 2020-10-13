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13 жовтня 2020, вівторок, 11:38 9
Зовнішня політика 2020-10-13T12:15:01+03:00
Українські Новини
МЗС проти можливого закриття кордонів під час другої хвилі коронавірусу

МЗС проти можливого закриття кордонів під час другої хвилі коронавірусу

Ольга Фандорина
Карантин, МЗС, Закриття кордонів, Друга хвиля коронавірусу
Кордон Фото: УП
Кордон Фото: УП

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виступає проти можливого повторного закриття кордонів при другій хвилі пандемії коронавірусу. Про те, що Україна не планує знову забороняти в'їзд для іноземців раніше уже повідомлялося.

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Особисто я, якщо це питання постане на порядку денному, буду виступати проти введення заборони на в'їзд іноземцям та проти ідеї призову українців масово повертатися додому", - сказав він.

Кулеба додав, що Міністерство закордонних справ вже виконало свою функцію щодо сприяння поверненню українців додому на початку пандемії.

"Це була безпрецедентна операція. Настала нова реальність. Всі хто хотів повернутися, вже повернувся", - сказав він.

Міністр вважає, що при першій хвилі суспільство було готове до жорстких обмежень, але зараз такої готовності у нього вже немає.

"Діяти так само, як уряди діяли на початку пандемії, вже неможливо. Тоді було багато незрозумілого і багато питань. Зараз необхідно думати про наслідки повного закриття країн для економіки", - підкреслив він.

За його словами, такої ж позиції дотримуються міжнародні партнери.

Як повідомляли Українські Новини, керівник пресслужби Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що заборона на в'їзд іноземців в Україну  втратила чинність. З 28 вересня ця норма перестала діяти.

В Україні до листопада продовжили карантин

Раніше  Кабмін закривав на місяць кордони для іноземців через сплеск коронавірусу. 

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