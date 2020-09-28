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28 вересня 2020, понеділок, 13:46 11
Силові структури 2020-09-28T15:30:03+03:00
Українські Новини
Заборона на в'їзд іноземців в Україну більше не діє, - Держприкордонслужба

Заборона на в'їзд іноземців в Україну більше не діє, - Держприкордонслужба

Анна Рудык
КМДА, іноземці, В'їзд іноземців
Держприкордонслужба. Фото: пресслужба ДПСУ
Держприкордонслужба. Фото: пресслужба ДПСУ

Заборона на в'їзд іноземців в Україну більше не діє. Про це Українським Новинам повідомив спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Власне, ця норма (про заборону на в'їзд іноземців) була прописана в постанові уряду №641 і діяла до 00:00 28 вересня", - сказав він.

Так, для в'їзду в Україну іноземцям як і раніше необхідно мати паспортні документи, щодо них не повинно бути обмежень на в'їзд в країну, також вони повинні підтвердити мету своєї поїздки.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін не має наміру вносити зміни в режим роботи громадського транспорту в період карантину в частині кількості пасажирів, які можуть перебувати в салоні.

Також Тернопіль, який потрапив з 28 вересня в "червону зону" епідемічної небезпеки, введе особливий режим роботи міського транспорту та змішаний формат навчання в школах.

Раніше повідомлялося про те, що у комунальників немає розпорядження КМДА про перевезення пасажирів тільки на половині місць для сидіння, тому воно не виконується.

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