В Україні продовжили карантин до листопада. Які обмеження будуть діяти

Кабінет Міністрів вирішив продовжити адаптивний карантин до 31 жовтня через значне поширення коронавірусної інфекції Covid-19 в Україні. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду , передають Українські Новини.

"Продовжити карантин на території України до 31 жовтня" , - прокоментував міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

При цьому залишається в дії поділ адміністративних одиниць України на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони епідемічної небезпеки.

Разом з тим будуть посилені обмеження для "зеленої" зони.

Зокрема, Степанов анонсував заборону на проведення дискотек, роботу нічних клубів, заборону роботи закладів громадського харчування із організації дозвілля.

"Крім того, ми відпрацювали з Міністерством культури також заборону на проведення концертів, крім тих, які проводяться культурними установами, для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності" , - повідомив міністр.

Також органам місцевого самоврядування надано доступ до даних застосунка для контролю самоізоляції "Дій вдома" з метою проведення поточного контролю осіб, які дотримуються самоізоляцію, і осіб, які порушили карантинні правила.

Для системи цивільного захисту на всій території України був до 31 жовтня продовжено режим надзвичайної ситуації.

Як повідомляли Українськi Новини, 25 серпня на селекторній нараді з президентом Володимиром Зеленським Кабмін заявив, що виступає за продовження карантину до листопада в зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації.

Тим часом, 24 серпня, 14 регіонів віднесли до "червоній зоні" .

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