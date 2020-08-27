Кабмін закриває кордони для іноземців сьогодні опівночі

Кабінет міністрів України вирішив на день раніше закрити український кордон для іноземців. Так, українські кордони закриються вже опівночі 28 серпня. Спочатку в уряді заявляли, що кордон закриється для іноземців 29 серпня, проте рішення змінили. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. Потрапити на територію України після закриття кордону зможуть особи, які: є родичами першої лінії; мають дозвіл на роботу в Україні; прямують через територію України транзитом і мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб; прибувають в Україну з метою навчання; проходять військову службу на території України; постійно або тимчасово проживають на території України; визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту; є співробітниками дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членами їх сімей; є главами і членами офіційних делегацій іноземних держав, співробітниками міжнародних організацій, а також особами, які їх супроводжують, і виїжджають в Україну на запрошення президента України, Верховної ради, Кабміну, Офісу президента Україна, МЗС; є особами, які прибувають в Україну на запрошення МЗС; є водіями і\/або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членами поїзних і локомотивних бригад; є інструкторами збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь в заходах щодо підготовки підрозділів ЗСУ або прибувають на запрошення Міністерства оборони України; є діячами культури, що прибувають на запрошення закладу культури разом з одним провожатим; прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, або є провожатими особами; є технічними фахівцями, які прибувають в Україну на запрошення представників українських підприємств; є особами, які здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації; прибувають на лікуванні в установи охорони здоров'я України. Інфографіка. Фото: facebook.com\/dshmyhal Як повідомляли Українські Новини, в Україні до листопада продовжили карантин. Тим часом Україна знаходиться на межі другої хвилі коронавірусу.