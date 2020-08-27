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27 серпня 2020, четвер, 20:46 12
Політика 2020-08-27T22:15:02+03:00
Українські Новини
Кабмін закриває кордони для іноземців сьогодні опівночі

Кабмін закриває кордони для іноземців сьогодні опівночі

Ольга Фандорина
Кордон, іноземні студенти, іноземці, Кордони України
Кордони України. Фото: dpsu.gov.ua
Кордони України. Фото: dpsu.gov.ua

Кабінет міністрів України вирішив на день раніше закрити український кордон для іноземців. Так, українські кордони закриються вже опівночі 28 серпня. Спочатку в уряді заявляли, що кордон закриється для іноземців 29 серпня, проте рішення змінили.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Потрапити на територію України після закриття кордону зможуть особи, які:

  • є родичами першої лінії;
  • мають дозвіл на роботу в Україні;
  • прямують через територію України транзитом і мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;
  • прибувають в Україну з метою навчання;
  • проходять військову службу на території України;
  • постійно або тимчасово проживають на території України;
  • визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту;
  • є співробітниками дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членами їх сімей;
  • є главами і членами офіційних делегацій іноземних держав, співробітниками міжнародних організацій, а також особами, які їх супроводжують, і виїжджають в Україну на запрошення президента України, Верховної ради, Кабміну, Офісу президента Україна, МЗС;
  • є особами, які прибувають в Україну на запрошення МЗС;
  • є водіями і/або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членами поїзних і локомотивних бригад;
  • є інструкторами збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь в заходах щодо підготовки підрозділів ЗСУ або прибувають на запрошення Міністерства оборони України;
  • є діячами культури, що прибувають на запрошення закладу культури разом з одним провожатим;
  • прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, або є провожатими особами;
  • є технічними фахівцями, які прибувають в Україну на запрошення представників українських підприємств;
  • є особами, які здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;
  • прибувають на лікуванні в установи охорони здоров'я України.

Инфографика. Фото: facebook.com/dshmyhalІнфографіка. Фото: facebook.com/dshmyhal

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