В'їзд іноземців в Україну більше не планують обмежувати

Кабінет міністрів не планує обмежувати іноземцям в'їзд в Україну . В уряді назвали попередню заборону, яка діяла до 28 вересня, форс-мажорним рішенням.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів під час брифінгу.

"Це було форс-мажорним рішенням, яке ми змушені були прийняти для захисту здоров'я громадян. Я особисто виступаю за те, щоб навіть в період пандемії могли в'їжджати в нашу країну... На сьогодні уряд не має наміру запроваджувати чергове обмеження на в'їзд іноземців України", - сказав Кулеба.

Як повідомляли Українські Новини, керівник пресслужби Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що заборона на в'їзд іноземців в Україну втратив чинність. З 28 вересня ця норма перестала діяти.

Однак Демченко повідомив, що постанову, в якому також були прописані обмеження в'їзду іноземців, продовжує діяти

Як повідомляли Українські Новини, в Україні до листопада продовжили карантин.

Також Кабінет Міністрів заборонив іноземцям в'їзд в Україну без страховки, за винятком іноземців, які постійно проживають в Україні, біженців і дипломатів, а також військовослужбовців НАТО.

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