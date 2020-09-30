підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
ONLINE
Круглый стол: "Механизмы ликвидации и реорганизации районных советов"

30 вересня 2020, середа, 11:04 4
Суспільство 2020-09-30T12:30:03+03:00
Українські Новини
В'їзд іноземців в Україну більше не планують обмежувати

В'їзд іноземців в Україну більше не планують обмежувати

Ольга Фандорина
заборона на в'їзд, іноземці, Перетин кордону
Кордон. Фото: dpsu.gov.ua
Кордон. Фото: dpsu.gov.ua

Кабінет міністрів не планує  обмежувати іноземцям в'їзд в Україну. В уряді назвали попередню заборону, яка діяла до 28 вересня, форс-мажорним рішенням.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів під час брифінгу.

"Це було форс-мажорним рішенням, яке ми змушені були прийняти для захисту здоров'я громадян. Я особисто виступаю за те, щоб навіть в період пандемії могли в'їжджати в нашу країну... На сьогодні уряд не має наміру запроваджувати чергове обмеження на в'їзд іноземців України", - сказав Кулеба.

Як повідомляли Українські Новини, керівник пресслужби Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що заборона на в'їзд іноземців в Україну втратив чинність. З 28 вересня ця норма перестала діяти.

Однак Демченко повідомив, що постанову, в якому також були прописані обмеження в'їзду іноземців, продовжує діяти

Як повідомляли Українські Новини,  в Україні до листопада продовжили карантин

Також Кабінет Міністрів заборонив іноземцям в'їзд в Україну без страховки, за винятком іноземців, які постійно проживають в Україні, біженців і дипломатів, а також військовослужбовців НАТО.

Більше новин про: заборона на в'їзд іноземці Перетин кордону

У Києві майже вдвічі впала захворюваність на коронавірус, попри антирекорд в Україні
В Україні новий антирекорд. Кількість хворих за добу на Covid-19 перевалила за 4 тисячі
Новини
У Мукачеві кандидату в мери Лукачу підпалили магазин 13:33
Віталій Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua
У Києві наступного тижня відновлять рух двома відремонтованими шляхопроводами, – мер Кличко 13:32 Відео
У Києві майже вдвічі впала захворюваність на коронавірус, попри антирекорд в Україні 13:10
На виборах до Харківської міськради лідирують "Блок Кернеса" і ОПЗЖ 13:09
Попов обіцяє врятувати мережу клінік Києва від наслідків медреформи 12:59
більше новин
"Україна – не банкомат", – Деркач запропонував Заходу повернути 13 млрд дол. та забрати назад "соросят" 17:40
Кернес і Фельдман виходять у 2 тур на виборах мера Харкова, - опитування 12:44
Буксирна компанія "Аксон Шиппінг" виступила з заявою про недобросовісну конкуренцію та чорний піар проти себе 15:30
Глава Южненського АПМУ Широков перевищив повноваження, дозволивши працювати буксиру "Витязь", - ЗМІ 17:04
Партія "За Майбутнє" лідирує на Київщині, - результати соцопитування 12:29
більше новин
Майже 60% жителів Донецької і Луганської областей на місцевих виборах проголосують за ОПЗЖ, - опитування 13:57
Партія "За Майбутнє" лідирує на Київщині, - результати соцопитування 12:29
Ірина Констанкевич: "слуги" назвали умову розвитку молочного ринку - самогоноваріння! 19:06 Думка
Анжела Печенізька. Скріншот: YouTube/Українські Новини
ДТП з тещею Притули: потерпіла перенесла 8 операцій 17:38
У "Слузі народу" пропонують Раді дозволити громадянам самогоноваріння для власних потреб 17:15
більше новин
ОПЗЖ лідирує на виборах до Харківської облради, - опитування
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok