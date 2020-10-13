Рубль просів в обмінниках Києва. Курс російської нацвалюти на 13 жовтня

У вівторок, 13 жовтня, середній курс покупки рубля , 12 жовтня . знизився на 1 копійку і становить 3,30 гривень за 10 рублів в порівнянні з курсом рубля в понеділок Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля не змінився і становить 3,80 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 12 жовтня:

10 російських рублів Купівля продаж середній 3,30 3,80 Максимальний 3,62 5,00 мінімальний 2,50 3,64

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок, 13 жовтня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився в порівнянні з 12 жовтня на 3,20 коп. до 28,4094 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 4,06 коп. до 28,1765 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про те, що Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13-14 жовтня, на 3,83 коп. до 28,2481 UAH/USD.

Крім того, аналітики розповіли, що буде з курсом долара, якщо в Україні знову введуть тотальний карантин.

Також Таршієнський храмовий комплекс аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб заявив, що вже через тиждень американська валюта може коштувати близько 28,1 грн/$ (11 жовтня долар коштує 28,3 грн / $).

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