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13 жовтня 2020, вівторок, 11:09 9
Фінанси 2020-10-13T12:30:03+03:00
Українські Новини
Рубль просів в обмінниках Києва. Курс російської нацвалюти на 13 жовтня

Рубль просів в обмінниках Києва. Курс російської нацвалюти на 13 жовтня

Елена Новикова
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Курс рубл. Фото: pixabay
Курс рубл. Фото: pixabay

У вівторок, 13 жовтня, середній курс покупки рубля знизився на 1 копійку і становить 3,30 гривень за 10 рублів в порівнянні з курсом рубля в понеділок, 12 жовтня. Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля не змінився і становить 3,80 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 12 жовтня:

  10 російських рублів
  Купівля продаж
середній 3,30 3,80
Максимальний 3,62 5,00
мінімальний 2,50 3,64

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок, 13 жовтня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився в порівнянні з 12 жовтня на 3,20 коп. до 28,4094 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 4,06 коп. до 28,1765 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про те, що Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13-14 жовтня, на 3,83 коп. до 28,2481 UAH/USD.

Крім того, аналітики розповіли,  що буде з курсом долара, якщо в Україні знову введуть тотальний карантин.

Також Таршієнський храмовий комплекс аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб заявив, що вже через тиждень  американська валюта може коштувати близько 28,1 грн/$  (11 жовтня долар коштує 28,3 грн / $).

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