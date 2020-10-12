Рубль на початку тижня підскочив. Курс російської нацвалюти на 12 жовтня

У понеділок, 12 жовтня, середній курс покупки рубля , 9 жовтня . підвищився на 4 копійки і становить 3,31 гривень за 10 рублів в порівнянні з курсом в п'ятницю Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля підвищився на 1 копійку і становить 3,80 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 12 жовтня:

10 російських рублів Купівля продаж середній 3,31 3,80 Максимальний 3,61 5,00 мінімальний 2,50 3,60

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк в період з 5 по 9 жовтня скоротив продаж валюти на міжбанківському валютному ринку в 5,9 раза до 8,7 млн доларів.

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився в порівнянні з 9 жовтня на 1,88 коп. до 28,3758 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 0,24 коп. до 28,1258 UAH/USD.

Також експерти дали прогноз курсу долара до кінця 2020 року. У найближчі пару тижнів очікується курс долара 28,30-28,40, а до кінця року 28,30-28,70 UAH/USD.

А через тиждень американська валюта може коштувати близько 28,1 грн/$.

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