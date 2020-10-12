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12 жовтня 2020, понеділок, 12:07 12
Фінанси 2020-10-12T14:15:04+03:00
Українські Новини
Рубль на початку тижня підскочив. Курс російської нацвалюти на 12 жовтня

Рубль на початку тижня підскочив. Курс російської нацвалюти на 12 жовтня

Анна Рудык
Курс валют, курс рубля, Курс рубля до гривні
Курс рубля. Фото: pixabay.com
Курс рубля. Фото: pixabay.com

У понеділок, 12 жовтня, середній курс покупки рубля підвищився на 4 копійки і становить 3,31 гривень за 10 рублів в порівнянні з курсом в п'ятницю, 9 жовтня. Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля підвищився на 1 копійку і становить 3,80 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 12 жовтня:

  10 російських рублів
  Купівля продаж
середній 3,31 3,80
Максимальний 3,61 5,00
мінімальний 2,50 3,60

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк в період з 5 по 9 жовтня  скоротив продаж валюти  на міжбанківському валютному ринку в 5,9 раза до 8,7 млн доларів.

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30  підвищився в порівнянні з 9 жовтня на 1,88 коп. до 28,3758 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 0,24 коп. до 28,1258 UAH/USD.

Також  експерти дали прогноз курсу долара до кінця 2020 року. У найближчі пару тижнів очікується курс долара 28,30-28,40, а до кінця року 28,30-28,70 UAH/USD.

А через тиждень американська валюта може коштувати близько 28,1 грн/$.

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