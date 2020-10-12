підписатися на розсилку
28 28.41
32.85 33.45
˟
ONLINE
12.10.20 11:00 Пресс-конференция: "Общественно-политические ориентации населения Днепропетровской области и города Днипра"

12 жовтня 2020, понеділок, 10:24 12
Суспільство 2020-10-12T11:30:02+03:00
Українські Новини
Цього тижня на українців чекає три вихідних

Цього тижня на українців чекає три вихідних

Анна Рудык
свято, вихідні, Державне свято, День захисника України, Вихідні 2020, вихідні в жовтні, вихідні в жовтні 2020
Прапор України. фото: pixabay
Прапор України. фото: pixabay

Цього тижня на українців чекає додатковий вихідний, приурочений до державного свята – Дня захисника України

Так, в середу, 14 жовтня, українці відзначать щорічне державне свято - День захисника України, в честь якого уряд передбачив офіційний вихідний. 

Таким чином, відпочивати українці будуть на цьому тижні 14 (середа), 17 і 18 жовтня (субота і неділя).

Відзначимо, що в Україні 14 жовтня також відзначається День українського козацтва. А православні християни в цей день святкують Покрову Пресвятої Богородиці, який є одним з 12 великих церковних свят в році.

Як повідомляли Українські Новини, вересень, який був по-літньому спекотним, в кінці став схожим на холодну мокру осінь. Жовтень синоптики прогнозують різноманітним в плані погоди.

Також за прогнозом погоди на зиму 2020-2021 в Україні синоптики обіцяють теплу погоду з нетривалими періодами морозів. Водночас за прогнозом на грудень, в перший місяць зими протримається плюсова температура, а під Новий рік можливі сніг і заморозки.

Крім того, експерти прогнозують зникнення до половини рослин до 2050 року через високу швидкість підвищення температури в світі.

Більше новин про: свято вихідні Державне свято День захисника України Вихідні 2020 вихідні в жовтні вихідні в жовтні 2020

Вихідний 14 жовтня: як працюватимуть банки в День ...
На українців чекає додатковий день відпочинку. Вих...
Банки будуть закриті 14 жовтня, — НБУ...
Зеленський заснував чергове свято...
Зеленський пригрозив звільнити Венедіктову, якщо до кінця року не буде "посадок"
Кількість нових випадків коронавірусу у неділю знизилася: 4 420 хворих за добу
Новини
Навчання. Фото: pixabay
У ліцеї під Києвом, де помер директор, виявили 10 вчителів з COVID-19. І вирішили продовжити навчання 11:21
У МОЗ назвали регіони, де був зафіксований найбільший приріст хворих на COVID-19 за добу 11:01
У МОЗ заявили про посилення адаптатованого карантину: чи буде повний локдаун 11:00
Депутат Бужанський викликає в.о. директора ДБР в Раду, щоб з'ясувати чому Порошенка більше не запрошують на допити 10:59
Після вихідних долар і євро почали дорожчати. Курс валют на 12 жовтня 10:52
більше новин
Хлібокомбінат COOP Україна в Чернівецькій області у першому півріччі 2020 року виробив хлібобулочної продукції на 3,3 млн грн 09:55
COOP Україна в Чернігівській області збільшила до 20 тис грн соцвиплати своїм співробітникам з нагоди народження дитини 10:13
Харківська міськрада спростувала чутки про погіршення здоров'я Геннадія Кернеса 08:31
Геннадий Кернес. Фото: facebook.com/gennadykernes/
Терехов приховує, що Кернес у важкому стані і не може розмовляти, — Родзинський 13:39
Роман Гах від "Слуги народу" перемагає "динозаврів" в Борщагівській ОТГ, - експерт 15:58
більше новин
Верховний Суд визначив, що Президент зобов'язаний розмовляти тільки державною мовою 08:20
Завтра президент Польщі Дуда відвідає Україну вперше з 2017 року 17:00
Міносвіти просить перевести дітей на дистанційне навчання на 2 тижні 22:41
Перенесення канікул в школах," дистанційка" в внз та обмеження роботи кафе. Як посилять карантин 18:00
У Києві почала падати захворюваність і смертність від COVID-19 12:09 Інфографіка
більше новин
Україна на карантині 214 днів. Які обмеження діють в епідзонах
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok