Цього тижня на українців чекає три вихідних

Цього тижня на українців чекає додатковий вихідний, приурочений до державного свята – Дня захисника України

Так, в середу, 14 жовтня, українці відзначать щорічне державне свято - День захисника України, в честь якого уряд передбачив офіційний вихідний.

Таким чином, відпочивати українці будуть на цьому тижні 14 (середа), 17 і 18 жовтня (субота і неділя).

Відзначимо, що в Україні 14 жовтня також відзначається День українського козацтва. А православні християни в цей день святкують Покрову Пресвятої Богородиці, який є одним з 12 великих церковних свят в році.

Як повідомляли Українські Новини, вересень, який був по-літньому спекотним, в кінці став схожим на холодну мокру осінь. Жовтень синоптики прогнозують різноманітним в плані погоди.

Також за прогнозом погоди на зиму 2020-2021 в Україні синоптики обіцяють теплу погоду з нетривалими періодами морозів. Водночас за прогнозом на грудень, в перший місяць зими протримається плюсова температура, а під Новий рік можливі сніг і заморозки.

Крім того, експерти прогнозують зникнення до половини рослин до 2050 року через високу швидкість підвищення температури в світі.

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