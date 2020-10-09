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09 жовтня 2020, пʼятниця, 22:29 4
Суспільство 2020-10-09T23:30:01+03:00
Українські Новини
У Черкаській області навчальні заклади цілого району закрили на карантин через COVID-19

У Черкаській області навчальні заклади цілого району закрили на карантин через COVID-19

Константин Долгий
Карантин, Черкаська область, Карантин в школах, Навчальні заклади, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Черкасах
Карантин в школі. Фото: pixabay
Карантин в школі. Фото: pixabay

Влада Монастирищенського району була змушена закрити на карантин навчальні заклади у той час, як у міського голови Умані цебро діагностували коронавірусну інфекцію.

Як передають Українські Новини, про це йдеться в повідомленні Монастирищенської районної державної адміністрації в Facebook.

В ході засідання Комітету з питань ТЕБ ​​та НС, яке відбулося 9 жовтня, було прийнято рішення заборонити відвідування дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів через зростання кількості хворих на коронавірус.

Повідомляється, що карантин набирає чинності 9 жовтня і якщо ситуація не погіршиться, то триватиме до 26 жовтня включно.

У районній адміністрації відзначили, що з початку жовтня в районі було виявлено 106 нових випадків зараження коронавірусом. Згідно з даними МОЗ, всього в Черкаській області COVID-19 підтвердили у 5 349 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, у Черкаській області два медичних заклади будуть переведені на лікування хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Крім того, на Черкащині в Шполянському районі у двох навчальних закладів виявили випадки зараження коронавірусом.

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