У Черкаській області навчальні заклади цілого району закрили на карантин через COVID-19

Влада Монастирищенського району була змушена закрити на карантин навчальні заклади у той час, як у міського голови Умані цебро діагностували коронавірусну інфекцію. Як передають Українські Новини, про це йдеться в повідомленні Монастирищенської районної державної адміністрації в Facebook. В ході засідання Комітету з питань ТЕБ та НС, яке відбулося 9 жовтня, було прийнято рішення заборонити відвідування дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів через зростання кількості хворих на коронавірус. Повідомляється, що карантин набирає чинності 9 жовтня і якщо ситуація не погіршиться, то триватиме до 26 жовтня включно. У районній адміністрації відзначили, що з початку жовтня в районі було виявлено 106 нових випадків зараження коронавірусом. Згідно з даними МОЗ, всього в Черкаській області COVID-19 підтвердили у 5 349 осіб. Як повідомляли Українські Новини, у Черкаській області два медичних заклади будуть переведені на лікування хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19. Крім того, на Черкащині в Шполянському районі у двох навчальних закладів виявили випадки зараження коронавірусом.